بشكر كل من دعمني.. هشام سعيد يعتذر عن تدريب فريق كفر الشيخ

أعلن هشام سعيد، مدرب عام فريق كفر الشيخ، اعتذاره عن تدريب الفريق، دون إبداء أي أسباب.

وقال «سعيد»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعتذر عن تدريب الفريق الأول بنادى كفرالشيخ.. الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه .. ببارك لجماهير ومحبين نادى كفرالشيخ على المكسب ويارب تكمل على خير.. النادى كان محتاجنى في الوقت دا وأنا كان لازم أكون جنب النادى لأن ابن من أبنائه.. وبشكر كل من دعمنى ووثق فيّ وأشاد بيّ بالتوفيق إن شاء الله لنادينا الحبيب الفترة القادمة والصعود إن شاءالله لدورى المحترفين

نادى كفرالشيخ في القلب .. شكراً للجميع».

وكان الثنائي هشام سعيد وطلحة راغب، قادا فريق كفر الشيخ أمام بايونيرز، خلفاً لـ كرم جابر الذي رحل عن تدريب الفريق، وفاز كفر الشيخ بهدف نظيف سجله اللاعب عوض تهامي من ركلة جزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 44 نقطة محتفظاً بالمركز السابع في ترتيب جدول المجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية».