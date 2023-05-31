عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

22 لاعباً بقائمة كفر الشيخ لمواجهة بايونيرز في دوري القسم الثاني

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

أعلن الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اختيار قائمة مكونة من 22 لاعباً لمواجهة فريق بايونيرز، اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري».

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الأكاديمية الرياضية للأطفال بمدرسة هدى شعراوي.. صور

بعد رحيل المدير الفني.. هشام سعيد وطلحة راغب يقودان كفر الشيخ فنياً أمام بايونيرز

وتضم القائمة كلاً من: محمود شكري، حسن صبري، عبد الله حافظ، في حراسة المرمى، ومروان أحمد، محمد رضا، أحمد أباظة، إسلام عبد الغني، محمد يوسف، محمود فتحي، أحمد عبد المنعم، شمس محارب، في خط الدفاع


كما تضم القائمة -أيضاً-  وصلاح فتحي، عمر عبد المنعم، محمود شعبان، عبد البصير، أحمد طلعت، أحمد شيكو، في خط الوسط، وعوض تهامي، ومحمد إبراهيم، محمد نصر، بلال زكريا، موسى أولاري في خط الهجوم.

 

كفر الشيخ يسعى للصعود إلى دوري المحترفين


ويدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز السابع، برصيد 41 نقطة، باحثاً عن الثلاث نقاط، ليعزز موقفه في جدول المجموعة من أجل تحقيق حلم جماهيره بالصعود لدوري المحترفين الموسم المقبل.

بينما يدخل بايونيرز اللقاء بأعصاب هادئة فليس لديه ما يخسره خاصة أنه يحتل المركز قبل الأخير في مجموعة بحري برصيد 21 نقطة، وفاز المباراة الماضية على فريق طنطا، وحرمه من اعتلاء صدارة المجموعة.

 

الثنائي هشام سعيد وطلحة راغب يقودان كفر الشيخ فنياً 
وفي سياق متصل، يقود الثنائي هشام سعيد وطلحة راغب، فريق كفر الشيخ فنياً، في مباراته المرتقبة أمام بايونيرز، وذلك عقب رحيل المدير الفني كرم جابر عن الفريق.


وقال مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،  كل الدعم والمساندة لولاد البلد في قيادة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته الهامة مع بايونيرز بملعب كفرالشيخ.


وتابع: نتمنى من كل محبين ومشجعين كفر الشيخ الدعم والمساندة والدعاء بالفوز في المباراه الهامة غداً.. نثق كل الثقة في ولاد البلد وإن شاء الله أنتم علي قدر المسئولية.

أحمد عبد المنعم أحمد طلعت الجهاز الفنى المدير الفني المركز السابع حراسة المرمى خط الهجوم خط الدفاع خط الوسط دوري المحترفين دوري القسم الثاني رحيل المدير الفني فريق بايونيرز كفر الشيخ كرم جابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

طلاب المدارس اليابانية في كفر الشيخ والدقهلية يزورون الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

توريد 180 ألفاً و779 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

ضبط عامل بحوزته 2 كيلو حشيش وشابو في كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الأكاديمية الرياضية للأطفال بمدرسة هدى شعراوي.. صور

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

طالب بكفر الشيخ يبتكر طريقة لإشعال البوتاجاز بخليط من المياه والبنزين.. صور

جامعة كفر الشيخ: الملكية الفكرية تشجع على الاستثمار وتدفع عجلة النمو الاقتصادي

غداً.. مواجهة نارية بين كفر الشيخ وبايونيرز بدوري القسم الثاني

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

التعليم العالي تعلن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

استعدوا|عاصفة ترابية قادمة خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

لمدة 5 سنوات.. أصول الدين الزقازيق تحصل على اعتماد ضمان جودة التعليم

لحياة صحية ووزن مثالي.. 10 مفاتيح سحرية للحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تستسلم.. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 8 نصائح للإقلاع عنه

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

فيديو

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ