22 لاعباً بقائمة كفر الشيخ لمواجهة بايونيرز في دوري القسم الثاني

أعلن الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اختيار قائمة مكونة من 22 لاعباً لمواجهة فريق بايونيرز، اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري».

وتضم القائمة كلاً من: محمود شكري، حسن صبري، عبد الله حافظ، في حراسة المرمى، ومروان أحمد، محمد رضا، أحمد أباظة، إسلام عبد الغني، محمد يوسف، محمود فتحي، أحمد عبد المنعم، شمس محارب، في خط الدفاع



كما تضم القائمة -أيضاً- وصلاح فتحي، عمر عبد المنعم، محمود شعبان، عبد البصير، أحمد طلعت، أحمد شيكو، في خط الوسط، وعوض تهامي، ومحمد إبراهيم، محمد نصر، بلال زكريا، موسى أولاري في خط الهجوم.

كفر الشيخ يسعى للصعود إلى دوري المحترفين



ويدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز السابع، برصيد 41 نقطة، باحثاً عن الثلاث نقاط، ليعزز موقفه في جدول المجموعة من أجل تحقيق حلم جماهيره بالصعود لدوري المحترفين الموسم المقبل.

بينما يدخل بايونيرز اللقاء بأعصاب هادئة فليس لديه ما يخسره خاصة أنه يحتل المركز قبل الأخير في مجموعة بحري برصيد 21 نقطة، وفاز المباراة الماضية على فريق طنطا، وحرمه من اعتلاء صدارة المجموعة.

الثنائي هشام سعيد وطلحة راغب يقودان كفر الشيخ فنياً

وفي سياق متصل، يقود الثنائي هشام سعيد وطلحة راغب، فريق كفر الشيخ فنياً، في مباراته المرتقبة أمام بايونيرز، وذلك عقب رحيل المدير الفني كرم جابر عن الفريق.



وقال مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كل الدعم والمساندة لولاد البلد في قيادة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته الهامة مع بايونيرز بملعب كفرالشيخ.



وتابع: نتمنى من كل محبين ومشجعين كفر الشيخ الدعم والمساندة والدعاء بالفوز في المباراه الهامة غداً.. نثق كل الثقة في ولاد البلد وإن شاء الله أنتم علي قدر المسئولية.