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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف نظيف.. كفر الشيخ يفوز على بايونيرز بدوري القسم الثاني

لاعب كفر الشيخ
لاعب كفر الشيخ

حقق فريق كفر الشيخ فوزاً غالياً على نظيره بايونيرز بهدف نظيف سجله اللاعب عوض تهامي في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كفر الشيخ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

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ويرتفع رصيد كفر الشيخ، بهذه النتيجة إلى 44 نقطة، محتفظاً بالمركز السابع في ترتيب جدول المجموعة، متساويا في عدد النقاط مع بروكسي صاحب المركز السادس، بينما تجمد رصيد بايونيرز عند النقطة 21، محتلاً بها المركز قبل الأخير.

يذكر أن فريق بلدية المحلة اعتلى صدارة المجموعة الثالثة «بحري» برصيد 52 نقطة، يليه فريق طنطا في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وأبو قير للأسمدة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ودكرنس في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، وجمهورية شبين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

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