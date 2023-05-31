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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال أفريقيا والجمهورية بالمصارعة والجمباز والتايكوندو.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،اليوم الأربعاء، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ من لاعبي المصارعة أبطال أفريقيا ولاعبي تايكوندو مطوبس أبطال الجمهورية، وطفلتين توأم، بطلتا الجمهورية للعام الثاني على التوالي في الجمباز تحت 6 سنوات.

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جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسي النواب، اللواء سعيد عمارة، والسيد شمس الدين، ومحمد الرفاعي، والدكتورة مها عبدالعاطي، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء برلمان الشباب، في بداية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالإنجاز الرياضي الذي حققه أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ودعمهم الكامل لإبطال المشروع في كافة اللعبات

وكرم المحافظ، اللاعب أحمد عبد الباري بطل منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة بالمحافظة، لحصوله على أول أفريقيا لمنافسات المصارعة الرومانية وزن 55 ك، بالبطولة الأفريقية لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق.

كما كرم محافظ كفر الشيخ الطفلتين التوأم تاليا وتالين حسام الدين، بطلتا الجمهورية للعام الثاني على التوالي لبطولة الجمهورية في لعبة الجمباز تحت 6 سنوات، وكرم اللاعب عمر حسين لاعب المنتخب وابن المشروع القومي للموهبة لحصوله على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية بتونس في منافسات تحت 17 سنة وزن 51 ك روماني.

كما قام بتكريم الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ وكابتن ياسر صقر مدرب المنتخب، ومدرب المشروع القومي للموهبة بالمحافظة وأبطال تايكوندو مطوبس ومدربهم لحصولهم على بطولة الجمهورية في بورسعيد والأبطال هم اللاعب أحمد باسم والسيد مرعي وبشرى إسماعيل كما كرم مدرب التايكوندو للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي كابتن محمود الشهاوي، وذلك بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.
من جانبه، وجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لدعم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لأبطال المشروع القومي واهتمامه بتكريم الأبطال الرياضيين مستقبل المنتخبات القومية في كافة اللعبات، مشيرا إلى مساندة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ودعمهم الكامل للأبطال الرياضيين عامة والمشروع القومي خاصة في إطار دعم القيادة السياسية ورعاية الموهوبين رياضيا، وتضع الدولة المصرية ملف الرياضة وصناعة الأبطال الدوليين على رأس أولويات خطة التنمية الشاملة.

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