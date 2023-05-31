طلاب المدارس اليابانية في كفر الشيخ والدقهلية يزورون الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

زار طلاب الصف الخامس الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية فرعي بيلا وبني عبيد بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، في حدث هو الأول من نوعه.



واستقبل وفد المدارس الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، الذي قام بتحية الوفد معرباً عن سعادته بهذا اللقاء والذي وصفه بأنه نواة للتعاون والتواصل بين المشروعين اللذين يهدفان إلى تطوير منظومة التعليم في مصر.



بدأ برنامج الزيارة باستعراض الدكتور مساكي سوزوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة للشئون الإقليمية والدولية، لأهمية دراسة العلوم والتكنولوجيا وكيفية تطبيق المعلومات المتضمنة في المناهج المقررة في المدارس المصرية اليابانية، كما أكد وبشدة على أهمية التعلم القائم على التجربة الحسية، ثم قام بعرض نبذة تعريفية عن الجامعة ثم عرض مفصل لأقسام الجامعة والذي كان بمثابة حافز مميز للطلاب وتطلعاتهم لغد أفضل يلبي طموحاتهم.

واستكمالاً لبرنامج الزيارة عقدت الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، محاضرة مصحوبة بأنشطة تطبيقية عن المشكلات التي تواجه العالم جراء ظاهرة تغير المناخ دعما للمبادرات التي أطلقتها المدارس المصرية اليابانية للمحافظة على البيئة أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27.

وأجرى الوفد بجولة تفقدية داخل معمل طباعة الدوائر الكهربية ومعمل برمجة الروبوتات والعديد من منشآت الجامعة، وعقب ذلك محاضرة للدكتور هيثم السيد، أستاذ علم المنطق وفلسفة اللغة المساعد، عن التفكير المنطقي وكيفية استقراء المعلومات عن طريق استخدام برنامج RONRI وكيفية تنظيم الطلاب لتفكيرهم فيما يتعلق بالدراسة أو حياتهم الخاصة.

_شهد اللقاء حضور ساساكي تشيكاكو نائبة رئيس المستشارين منسقة مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، و ماساشي هارا، السكرتير الأول لسفارة اليابان بمصر واللذين أكدا على أهمية الزيارة لدى الجانبين لتبادل الخبرات بين المشروعين العملاقين وفتح قنوات تواصل دائمة بينهما.

في النهاية، أعرب الجميع عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم بهذه الزيارة وأن تحقق الأهداف المرجوة منها في تطوير منظومة التعليم بمصر وفق رؤية مصر 2030م.

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