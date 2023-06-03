أخبار التعليم.. ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء مصر الآن و10 تنبيهات عاجلة عند التقديم لرياض الأطفال 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التقديم لرياض الأطفال 2024.. 10 تنبيهات عاجلة لأولياء الأمور

أعلنت البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة ، تنبيهات عاجلة لأولياء الامور بشأنه حيث قالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقديم لرياض الاطفال 2024 في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات سيظل مستمراً خلال الفترة 01-06-2023 وحتي 30-06-2023 ، مشددة على :

تحسين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات.. وخبراء: مطلب حيوي لرفع جودة التعليم والبحث العلمي

تناقش لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، اقتراح برغبة مقدم من النائبة حنان سليمان، عن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية.

رضا حجازي يعلن تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مجال التعليم

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين والاتحاد العربي للتعليم الخاص بشأن تأهيل معلمي التعليم الخاص، والقيادات المدرسية، والإشراف التربوي والتوجيه، وتطوير المعايير المهنية لمعلمي التعليم الخاص في الدول أعضاء الاتحاد العربي للتعليم الخاص.

بعد القبض عليها| قصة طالبة بالإعدادية دخلت امتحان الثانوي التجاري بدلًا من شقيقتها

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة ، آخر أخبار قصة طالبة إعدادي دخلت امتحان الثانوي التجاري بدلًا من شقيقتها بمحافظة الجيزة .

لمدة 15 يوماً.. فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة غداً

تبدأ الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدا الأحد، تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسة عشر يوماُ من تاريخ إعلان النتيجة وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة .

انطلاق موسم مناقشة مشاريع تخرج طلاب الجامعات.. ومطالب بتحويلها إلى مادة تسويقية تجارية تهتم بدراسة المجتمع

ايام قليلة تفصلنا عن بدء مناقشة مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية والتى قد تكون كتطبيق لهم على ما تمت دراسته خلال سنوات الدراسة، وبعض المشاريع تتحول إلى شركات ناشئة وتساهم في دخول الشباب لسوق العمل كأصحاب أعمال، ولكن هناك العديد من المشاريع الطلابية التي لا يتم العمل بها.

فريق طبي ينجح فى قسطرة قلب لطفل حديث الولادة بمستشفى جامعة طنطا

نجح فريق طبي بمستشفى طنطا التعليمى العالمى، فى إجراء قسطرة عاجلة طوارئ لتوسيع ضيق شديد بالصمام الأورطى ثنائى الشرفات لطفل حديث الولادة عمره 20 يومًا، كان يعانى ضعفا شديدا بعضلة القلب وارتفاع بضغط الشريان الرئوي نتيجة ضيق شديد بالصمام الأورطى.

القمر يعانق قلب العقرب.. ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء مصر الآن

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء مصر الآن، حيث يظهر القمر ويجاوره نجم قلب العقرب أنتاريس Antares، في مشهد يحبه ويفضله جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.