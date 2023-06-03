التقديم لرياض الأطفال 2024.. 10 تنبيهات عاجلة لأولياء الأمور

التقديم لرياض الأطفال 2024 في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ..

أعلنت البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة ، تنبيهات عاجلة لأولياء الامور بشأنه حيث قالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقديم لرياض الاطفال 2024 في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات سيظل مستمراً خلال الفترة 01-06-2023 وحتي 30-06-2023 ، مشددة على :

لا يجوز الاستثناء من موعد التقديم لرياض الاطفال 2024 في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

تلتزم المدارس بعدم قبول اي ملفات ورقية من ولي الامر اثناء فترة التقديم لرياض الاطفال 2024 علي الموقع وحتى إعلان نتيجة تتسيق القبول.

التقديم لرياض الاطفال 2024 يكون ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الاقامة محافظة القاهرة.

التقديم لرياض الاطفال 2024 على الموقع الالكتروني يتم بالبيانات المطلوبة صحيحة

اذا تم القبول على رابط التقديم لرياض الاطفال 2024 لابد من طبع استمارة اتمام التسجيل لحين تقديمها الى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

لابد من دفع قيمة استمارة نتيجة التقديم لرياض الاطفال 2024 بعد ظهور النتائج و قدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

أي تزوير او خطأ في بيانات التقديم لرياض الاطفال 2024 يتحمل ولي الامر المسؤلية القانونية.

متابعة نتيجة التقديم لرياض الاطفال 2024 مسؤلية ولى الامر فقط في المدة المحددة.

يتم دفع المصروفات بعد إعلان نتيجة التقديم لرياض الاطفال 2024 على الموقع في كل مدرسة فى مدة 15 يوم والا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

في القاهرة .. يمكن لولى الامر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكنى) أو التجريبية (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.



جدير بالذكر ، أن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أكدت أنه من المقرر أن يتاح الاستعلام على نتيجة التقديم لرياض الاطفال 2024 من خلال الموقع بعد الانتهاء من اعمال التنسيق.

رابط التقديم لرياض الاطفال 2024

يذكر أيضا أن رابط التقديم لرياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن الان الوصول إليه من خلال الضغط على https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login