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رئيس التحرير
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تعليم

القمر يعانق قلب العقرب.. ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء مصر الآن

القمر و قلب العقرب
القمر و قلب العقرب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء مصر الآن، حيث يظهر القمر ويجاوره نجم قلب العقرب أنتاريس Antares، في مشهد يحبه ويفضله جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور تادرس، إن القمر يقترن مع النجم أنتاريس (قلب العقرب) ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل، حيث يظل مرئيا طوال الليل إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي في الـ 5:20 صباحا تقريبا مع بداية غروبه في نفس الوقت.

قلب العقرب

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أنتاريس Antares (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

ظاهرة فلكية خلابة.. الكوكب الأحمر يظهر مع خلية النحل

ونوه بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلى جانب آخر، تزينت سماء مصر أمس، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث شهدنا اقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن شهدنا أمس ظاهرة فلكية حيث تمكنا من مشاهدة كوكب المريخ أثناء مروره عبر مجموعة نجمية في الخلفية تعرف باسم خلية النحل في برج السرطان، حيث المريخ على شكل ياقوتة كبيرة ومشرقة محاطة بألماس صغيرة من النجوم البعيدة.

واوضح تادرس أن الحشد النجمي خلية النحل Beehive هو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

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