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انطلاق موسم مناقشة مشاريع تخرج طلاب الجامعات.. ومطالب بتحويلها إلى مادة تسويقية تجارية تهتم بدراسة المجتمع

طلاب جامعات
طلاب جامعات

انطلاق مناقشة مشاريع طلاب الجامعات ..

بنات عين شمس :

المشروعات تهتم بدراسة المجتمع المصري

مطالب بتحويل مشاريع تخرج الطلاب إلي النور وتحويلها لمادة قابلة للشراء 

مشاريع التخرج في التعليم  كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة

ايام قليلة تفصلنا عن بدء مناقشة مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية والتى قد تكون كتطبيق لهم على ما تمت دراسته خلال سنوات الدراسة، وبعض المشاريع تتحول إلى شركات ناشئة وتساهم في دخول الشباب لسوق العمل كأصحاب أعمال، ولكن هناك العديد من المشاريع الطلابية التي لا يتم العمل بها.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، أن الكلية تستعد لمناقشة مشاريع التخرج للطالبات خلال هذا الشهر الجاري ، مؤكدة علي أهمية مشاريع التخرج بالكليات التي تتيح للطالب فرصة حقيقة لمعرفة ذاته ودمجه بسوق العمل .

وأضافت عميدة بنات عين شمس ، إنه سوف يتم مناقشة مشروعات التخرج لشعبة الأنثروبولوجيا والفولكلور بقسم الاجتماع بكلية البنات تحت إشراف الدكتورة سعاد عثمان المشرف العام علي الشعبة، والدكتورة دينا مفيد  القائم بأعمال رئيس مجلس القسم.

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، أن مشروعات التخرج بشعبة الأنثروبولوجيا والفولكلور تهدف إلى إكساب الطالبة مهارة تطبيق ما درسته خلال سنوات الدراسة الأربع من نظريات ومناهج بحث بالتطبيق علي موضوعات في مجال الأنثروبولوجيا والفولكلور.

كما تهدف مشروعات إلى الاهتمام بدراسة المجتمع المصري والكشف عن كافة الظواهر الاجتماعية والثقافية الموجودة فيه، ورصد ما يطرأ عليه من تغيرات بفعل الانفتاح علي العالم، وانعكاس كافة أحداثه علي واقع المجتمع المصري، والوقوف على كافة المستجدات المرتبطة ببرامج التنمية التي تتبناها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة. 

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وفي هذا الاطار قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة  جامعة عين شمس، ن الكلية تقوم بتنظيم العديد من الدورات العملية لدمج طلاب الكلية بسوق العمل واكتساب الخبرات.

وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد عين شمس ، أن الدولة  تسعى  بكل السبل الي النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بمشاركة جميع فئات المجتمع وتحويل مشاريع تخرج الطلاب إلي النور وتحويلها إلي مادة قابلة للشراء والتسويق.

وأوضح عميد زراعة عين شمس ، إن مشاريع التخرج بالكليات العملية تمثل أول تجربة فعلية تحاكي الحياة العملية للطالب بعد التخرج، كما يعد المشروع أهم فرصة لطلاب.

وأكد عميد كلية زراعة  جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد على أهمية مشاريع التخرج في التعليم  كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة، بالإضافة إلى أن طلاب الجامعات المصرية يبتكرون العديد من المشاريع التي تفيد المجتمع بشكل كبير، والتي تساعد في تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتابع  الدكتور احمد جلال اننا امام نقلة نوعية وقفزة تاريخية في رعاية واهتمام الدولة بالموهوبين والمتميزين علميا وابداعيا بتوجيه الرئيس بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعات.

أشار إلى أن دور الجامعة غير مقتصر علي استقبال الطالب وتزويده بالمعارف والمعلومات التي تنمي الجانب المعرفي لديه فقط. أو عملية حشو للمعلومات في ذهن الطالب دون الاهتمام بالجوانب الأخرى، منوها أنه لابد من النظر لمشاريع التخرج على أنها حصاد لكافة المعارف والمفاهيم والمهارات التي اكتسبها الطالب طوال فترة دراسته لمقررات التخصص.

ومن جهته ، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن مشاريع التخرج بالكليات العملية تمثل أول تجربة فعلية تحاكي الحياة العملية للطالب بعد التخرج كما يعد المشروع أهم فرصة لطلاب.

وأكد الدكتور مجدي حمزة ، أهمية مشاريع التخرج في التعليم  كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة، بالإضافة إلى أن طلاب الجامعات المصرية يبتكرون العديد من المشاريع التي تفيد المجتمع بشكل كبير والتي تساعد في تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد أن يوجد هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية فسوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هما دينامو عملية التنمية الاقتصادية فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء نظرا لانعاكسها على استيعاب العاطلين في سوق العمل وادماجهم في العملية الإنتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع الي معول للبناء والإنتاج.

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