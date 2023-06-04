عملاق الكاميرا.. سونى تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد

كشفت سوني عن Xperia 1 V الجديد الذي صنف كأحد أفضل هواتف أندرويد المزودة بقدرات تصويرية فائقة الإمكانات.

ويتميز هاتف سوني الجديد Xperia 1 IV، بقدرات تصوير ممتازة بفضل الكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات، والتي تتضمن مستشعرا أساسيا بدقة 52 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 ومستشعر بمقاس 1/1.35، الذي يمتاز ببنية البكسل التي ترى الثنائي الضوئي والترانزستور مقسمين إلى طبقتين منفصلتين، مما يساعد على زيادة كمية الضوء الملتقطة وتقليل الضوضاء.

سعر ومواصفات هاتف سوني الجديد Xperia 1 IV

ويحتوى هاتف سوني على أيضا على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، مخصصة لتصوير العمق، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 12 ميجابكسل مخصصة للتصوير الفائق العرض، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

وزودت سوني هاتف Sony Xperia 1 V، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.5 بوصة، بدقة 3840×2160 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم محمى من الماء والغبار وفق معياري IP65 و IP68، ومغطى بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على اللوحة الخلفية.

ويعمل هاتف سونى Xperia 1 V، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، المطور بمعمارية 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

Xperia 1 V

ويتميز هاتف Xperia 1 IV، بصفيحة انتشار الحرارة بنسبة 60%، كما عملت سونى جاهدة أيضا على تقليل استهلاك الطاقة للكاميرا، والتي تعد واحدة من منتجي الحرارة الرئيسيين داخل الهاتف الذكي الحديث.

ويحتوى هاتف Xperia 1 IV، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف Xperia 1 V بـ 3 ألوان هي: الأسود والفضي والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 1399 يورو (أي ما يعادل 47 و 180 جنيه مصري).