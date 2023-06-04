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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق

صدى البلد

تتغير الفصول وكذلك تتنوع أنواع الفاكهة المتوفرة في السوق.

وظهرت بعض ثمار البرقوق، في الأسواق هذه الفاكهة الحلوة المنعشة لها العديد من الفوائد الصحي.

قوة من العناصر الغذائية ، ويمكن استهلاكها طازجة ومجففة. 


 فوائد صحية من البرقوق


يحسن صحة القلب: يتم تعزيز صحة القلب والحفاظ عليها من خلال البرقوق ، الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة ، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
يخفض مستوى الكوليسترول: يحتوي البرقوق على الألياف القابلة للذوبان ، والتي تخفض مستويات الكوليسترول في الدم وتوقف الكبد عن إنتاج الكوليسترول. يتكون الصفراء عن طريق الكوليسترول وتمتصه الألياف القابلة للذوبان.
مفيد للعظام: الموجود في البرقوق وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام وكثافة العظام ، موجود أيضًا في البرقوق. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الفاكهة على الكثير من المواد الكيميائية الفينولية والفلافونويد ، والتي توقف فقدان العظام.
يحسن المناعة: يساعد تناول البرقوق على تعزيز مناعتك مما يساعدك على تجنب الإصابة بالأنفلونزا والبرد. كما تشجع فاكهة اللب على نمو أنسجة قوية.
يعزز صحة الشعر: البرقوق يعكس إجهاد الغدة الكظرية ، مما يوقف تساقط الشعر. بسبب احتوائه على نسبة عالية من الحديد وتحسين الدورة الدموية ، فإنه يشجع أيضًا على نمو الشعر.
مفيد للبشرة: استهلاك البرقوق يشد ويحسن نسيج بشرتك. تساعد الفاكهة بشرتك على الظهور بمظهر أكثر شبابًا وتقليل التجاعيد. للبشرة التي تبدو أصغر سنا ، تستهلك عصير البرقوق.
يخفف الإمساك: يحتوي البرقوق على الأيزاتين والسوربيتول ، مما يساعد على تخفيف الإمساك وتعزيز الهضم. يمكن استهلاك البرقوق ، وهو خوخ مجفف ، للحفاظ على صحة الأمعاء.

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