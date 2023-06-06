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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

صدى البلد

بكى المطرب الشعبي أحمد شيبة، بحرارة، في أثناء فرح ابنه الذي يقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وفور دخول شيبة القاعة؛ احتضن نجله، وبكى بشدة.

فرح ابن أحمد شيبة

يحتفل الفنان أحمد شيبة بحفل زفاف ابنه محمود على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى أمينة، وذلك بإحدى القاعات الكبرى فى مدينة الإسكندرية.

أعمال أحمد شيبة

وكان أحمد شيبة قد طرح تريو غنائي بعنوان "الصعايدة" الذي يجمعه مع كل من: عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ.

تريو أغنية "الصعايدة" طرح على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم التي أظهرت عادات وتقاليد الصعيد المصري بصورة بسيطة عكست تلك الروح المختلفة التي يتميز بها الصعيد.

وظهر في الكليب كل من أحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ بصورة القوة والوحدة، حيث أن الصعيد يجمع بين أبنائه.

وجاءت أغنية "الصعايدة" بقالب غنائي شعبي، وتمحور موضوع الأغنية حول العادات والتقاليد الخاصة بالصعيد وأهميته في تركيبة المجتمع المصري.

على صعيد الأداء، قدم أحمد شيبة وعصام كاريكا الأداء الغنائي، بينما ظهر هشام الجخ بصورة الشاعر الذي قدم إلقاءً مميزاً أضاف روحاً جميلة للأغنية.

أغنية "الصعايدة" من كلمات هشام الجخ وألحان عصام كاريكا وتوزيع حمادة سمير.

أحمد شيبة ومسلسل ضرب نار 

قدم احمد شيبة فى رمضان الماضى اغنية مسلسل “ضرب نار” والتى حملت اسم وهى الدنيا  وهى من كلمات هاني فؤاد وألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو ريا، وتم طرحها على جميع صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية.

"ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

أحمد شيبة فرح ابن أحمد شيبة

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