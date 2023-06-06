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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عزمي: كنت بشتغل في السجن ومسكت المكتبة .. فيديو

أحمد عزمي
أحمد عزمي

قال الفنان أحمد عزمي، إنه تم القبض عليه مرتين بسبب حوزته علي مواد مخدرة ولكن في المرة الأولى لم يسجن وخرج بكفالة مالية، ولكن المرة الثانية لم يخرج وتم الحكم عليه بستة أشهر، وتم حبسه في البداية لمدة شهر في سجن الطور.

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لأول مرة .. أحمد عزمي يكشف سبب إدمانه للكحول |فيديو

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اليوم .. أحمد عزمي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

وأضاف "أحمد عزمي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن تم ترحيله الي سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية لاستكمال مدة الحبس، مشيراً إلى أن كان له صديق عزيز عليه يعمل رئيس مباحث السجن وكان في كل إجازة يقوم بشراء كتب له واعطائه إياها ليشغل وقته بقرائتها.

وتابع الفنان أحمد عزمي، أنه قام بالعمل في مكتبة السجن نظرا لترشيح هذا الضابط، موضحاً أن هناك نظام تشغيل للنزلاء داخل السجن.

أحمد عزمي الفنان أحمد عزمى برنامج واحد من الناس عمرو الليثي قناة الحياة محافظة الشرقية مواد مخدرة

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