أحمد عزمي: كنت بشتغل في السجن ومسكت المكتبة .. فيديو

قال الفنان أحمد عزمي، إنه تم القبض عليه مرتين بسبب حوزته علي مواد مخدرة ولكن في المرة الأولى لم يسجن وخرج بكفالة مالية، ولكن المرة الثانية لم يخرج وتم الحكم عليه بستة أشهر، وتم حبسه في البداية لمدة شهر في سجن الطور.

وأضاف "أحمد عزمي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن تم ترحيله الي سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية لاستكمال مدة الحبس، مشيراً إلى أن كان له صديق عزيز عليه يعمل رئيس مباحث السجن وكان في كل إجازة يقوم بشراء كتب له واعطائه إياها ليشغل وقته بقرائتها.

وتابع الفنان أحمد عزمي، أنه قام بالعمل في مكتبة السجن نظرا لترشيح هذا الضابط، موضحاً أن هناك نظام تشغيل للنزلاء داخل السجن.