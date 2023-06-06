لأول مرة .. أحمد عزمي يكشف سبب إدمانه للكحول |فيديو

كشف الفنان أحمد عزمي، تفاصيل أزمته مع الإدمان لأول مرة، قائلاً "انا ازمتي بدأت مع الإدمان في شرب الكحول وهذا كان بداية الطريق في الإدمان من أجل ابعادي من واقع انا ارفضه .. وهذا الإدمان حدث بعد وفاة أخيه الأكبر".

وأضاف "أحمد عزمي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن أزمة مقتل أخيه حمدي جعلته يتجه الي شرب الكحول حتي يهرب من هذا الواقع الأليم بالنسبة له، وفي هذا الوقت كان بداخله غضب كبير جدا وظهر ذلك في الأشخاص القريبين منه.

وتابع أحمد عزمي، أنه قام بالسفر الي شرم الشيخ وشراء شقة له والاختلاط بأشخاص لم يكن يعرفها من قبل ومن هنا بدأ مرحلة الإدمان تزداد شيئا فشيئ حتي تم عمل القضية الخاصة به.

وذكر موقف حدث له مع الفنان باسم سمرة لم ينساه حتي الآن ، "باسم سمرة من أقرب الناس لى، وشك في وقت إنى مدمن كوكاين وجالي هو وأخوه البيت وخطفونى، وحبسنى في البيت عنده 4أيام، وعلشان يتأكد إنى مش مدمن كوكايين، وقولت ليه أنا مدمن كحول فقط".