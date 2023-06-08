عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. بنزيما برفقة وزير الرياضة السعودي في أحد مطاعم جدة

كريم بنزيما
كريم بنزيما

تداولت صفحات النشطاء علي موقع تويتر صور للاعب الجديد لنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برفقة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل داخل مطعم في مدينة جدة.

وامتلأت منصات التواصل، صور لكريم بنزيما وهو يلتقط الصور التذكارية مع وزير الرياضة، وآخرين.

 

كريم بنزيما ووزير الرياضة السعودية 


وكان كريم بنزيما (35 عاما) قد وصل إلى جدة مساء أمس الأربعاء، بعد تعاقده مع نادي الاتحاد لثلاثة مواسم حتى عام 2026.

ومن المتوقع تقديم بنزيما للجماهير في حفل ضخم، يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة.

بنزيما يكشف دور الإسلام في انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي

كريم بنزيما: انتقلت للسعودية لأنني مسلم وأردت العيش هناك

اتحاد جدة السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم الرياضة السعودية الفرنسي كريم بنزيما وزير الرياضة السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

وفاة أحمد إبراهيم لاعب منتخب مصر للكونغ فو

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

موضوعات متعلقة

السعودية توجه الشكر إلى لبنان لهذا السبب

كريم بنزيما يوضح سبب اختياره اللعب في السعودية

ترشيحاتنا

روسيا تعلن مغادرة 21 دبلوماسيًا و30 موظفًا إداريًا رومانيا .. تفاصيل

عاصفة وأمطار الآن.. اتبع هذه التعليمات للوقاية من المخاطر

بعد حادث هجوم سمكة القرش | تحرّك رسمي من وزارة البيئة بالغردقة

بدءا من 1 يوليو.. قرار عاجل من وزارة العمل العمانية يخص الوافدين

بعد هجوم سمكة قرش بالغردقة.. البيئة: تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث

قريبًا .. مدن أمريكية تواجه خطر الغرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم .. شاهد| نظارة عمر كمال تثير الجدل على السوشيال ميديا

خليك في البيت| عواقب خطرة للتعرض للعاصفة الترابية.. وحرارة مرتفعة مع سقوط أمطار

عايز أرفع قضية حجر على أبويا.. حكاية منشور ورد قاس على الفيسبوك

في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

فيديو

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ