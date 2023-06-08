شاهد.. بنزيما برفقة وزير الرياضة السعودي في أحد مطاعم جدة

تداولت صفحات النشطاء علي موقع تويتر صور للاعب الجديد لنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برفقة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل داخل مطعم في مدينة جدة.

وامتلأت منصات التواصل، صور لكريم بنزيما وهو يلتقط الصور التذكارية مع وزير الرياضة، وآخرين.

كريم بنزيما ووزير الرياضة السعودية



وكان كريم بنزيما (35 عاما) قد وصل إلى جدة مساء أمس الأربعاء، بعد تعاقده مع نادي الاتحاد لثلاثة مواسم حتى عام 2026.

ومن المتوقع تقديم بنزيما للجماهير في حفل ضخم، يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة.