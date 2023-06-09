أخبار التوك شو..الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لقمة تجمع الكوميسا..مصطفى بكري : الجماعة الإرهابية حاولت طمس الهوية المصرية قبل ثورة 30 يونيو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لقمة تجمع الكوميسا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الختامية للقمة الـ 22 لقادة تجمع الكوميسا، والتي انطلقت أعمالها اليوم.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، بحضور لفيف من رؤساء وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا.



مصطفى بكري : الجماعة الإرهابية حاولت طمس الهوية المصرية قبل ثورة 30 يونيو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه قبل ثورة 30 يونيو 2013، كان هناك سعي من الجماعة الإرهابية لأخونة الدولة وطمس الهوية المصرية والسعي نحو تفكيك مؤسساتها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن

هؤلاء المغيبون الذين لديهم اكاذيب ويروجون لمعلومات مغلوطة ويدعون وقائع غير صحيحة ويقدمون انفسهم على انهم شهداء.

متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل إنشاء أكبر محطة طاقة رياح في العالم

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل إنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار.

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن من المقرر أن تكون المحطة من أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.



بعد توقعاتها بشأن كورونا.. العرافة البلغارية تحدد موعد نهاية العالم |شاهد

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا، والتي صدقت توقعاتها المختلفة خلال الفترة الماضية في العديد من الأحداث، والتي يأتي على رأسها ظهور فيروس كورونا في العالم، وهو ما جعل قطاع كبير من المواطنين حول العالم ينتبهون لتوقعاتها.

وعلى الرغم من وفاتها منذ أكثر من ربع قرن، ألا أن الكثير بدأ في متابعة تنبؤاتها فيما يتعلق بالعالم، بعد صدق توقعاتها خلال السنوات الماضية، إذ أنها سبق لها وتوقعت حدوث هجمات إرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001، فضلا عن موت الأميرة ديانا، وانتشار فيروس كورونا، وحدوث جفاف في عام 2022.



للمرة الخامسة.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في جزيرة بيوض كل عام.. فيديو

نقلا عن فضائية العربية، من جديد عاد نجم ليفربول محمد صلاح لجزيرة "بيوض" بالغردقة لخامس مرة لقضاء إجازته.

وتابع التقرير الذي نشرته فضائية العربية، أن محمد صلاح حافظ على عادته بزيارة منطقة "شعاب بيوض"، مع العلم أن جزيرة "بيوض" تقع في الجونة على مساحة 5 كيلو متر وتتميز المياه في منطقة "شعاب بيوض" بالانخفاض كما أن حركتها هادئة وتضم شعابا فريدة.

ياسمين عز : الراجل لما بيفسخ خطوبته بيصلي ركعتين شكر

‏قالت الإعلامية ياسمين عز، إن ما يشغل الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام مجرد ورقة انتشرت على مواقع التواصل يقال إنها لرجل فسخ خطوبته من بنت وكتب فيها كل المصاريف والهدايا خلال فترة الخطوبة ويريد أن يسترد قيمتها من أهلها.

وتابعت ياسمين عز خلال برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أننا لا نعلم مصدرها ولا نعلم مدى صحتها والكل "بيشيرها" والبنات تكتب عنها المقالات و خطب عصماء عن هذه الورقة وكل ذلك لأن هذه الورقة على حد فهمهم تقلل من الرجل وتنال من كرمه وأخلاقه ولكن هيهات وكلا، لا هذه الورقة ولا 10 ورقات غيرها تستطيع أن تنال من الرجل او تقلل من احترامه وكرمه.



التنمية المحلية تكشف تطورات استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تطورات استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 والمقرر عقده في القاهرة عام 2024.

وقال الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، المنتدى الحضري العالمي يعد الحدث الأهم لدى الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ كوب 27 والذي عقد في مدينة شرم الشيخ.

تامر أمين : هدف الوداد في الأهلي بذهاب نهائي أفريقيا سببه الحكم

يرى الإعلامي تامر أمين، أن هدف الوداد في مباراة الذهاب من الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي، يتحمل جزء كبير منه حكم المباراة إلى جانب استهتار من بعض لاعبي النادي الأهلي، إذ أن الحكم ساعد بشكل غير مباشر في عودة الوداد للمباراة من خلال أخطائه في المباراة.

وأضاف "تامر أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن عدم طرد حكم المباراة ليحيى عطية الله، في الهجمة المرتدة من منتصف الملعب ساهم بشكل كبير في عودة الوداد، "لو الحكم كان طرد اللاعب الماتش كان هيتقلب تماما".



"أنا مش موظفة".. مي فاروق تكشف تفاصيل استقالتها من دار الأوبرا

كشفت الفنانة مي فاروق، عن تفاصيل استقالتها من دار الأوبرا في الفترة الأخيرة، قائلة إنها قررت الاستقالة بسبب تواجدها كموظفة داخل الأوبرا، "الموضوع كان مقيدني في شوية حاجات أني موظفة، وأنا مش موظفة".



وأضافت "مي فاروق"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن تواجدت في الأوبرا المصرية منذ كان عمرها 8 سنوات، ولكنها لم تشعر بالراحة في ظل تواجدها موظفة بالداخل ومقيدة في عدة أمور.

وتابعت مي فاروق، أن استقالتها من دار الأوبرا لم يؤثر على الإطلاق على حفلاتها هناك لأنها تتعامل مع الأوبرا على أنه منزلها، مضيفة: "الأوبرا دي بيتي، وعمري ما اتأخر عليهم في أي حاجة".



سفير بالخارجية الليبية : نحن ومصر من الأعضاء المهمين في الكوميسا

‏قال السفير جمعة محمد رحومة سفير بوزارة الخارجية الليبية، إن ليبيا تعتبر عضوا في الكوميسا منذ عام 2005 وكان لها مشاركات إيجابية سواء على مستوى اللجان الفنية أو اللجان الوزارية أو على مستوى القمة.

وتابع جمعة محمد رحومة خلال لقائه مع الإعلامية "هبة جلال"، عبر فضائية "المحور"، أن كان آخر مشاركة لليبيا كانت في القمة التي انعقدت في القاهرة برئاسة مصر وتعتبر ليبيا ومصر من الأعضاء المهمين في الكوميسا من حيث الوضع الاقتصادي للدولتين والكثافة السكانية بالنسبة لمصر.