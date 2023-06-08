ياسمين عز: تورتة چيلي فراولة بالموز أحلى حاجة تعمليها لجوزك في الحر

‏قالت الإعلامية ياسمين عز، أن الناس تعاني هذه الأيام من صعوبة الجو والعواصف والأتربة وفي هذا الجو يجب على كل السيدات المتزوجات الاعتناء بأزواجهن.

وتابعت ياسمين عز خلال برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"،: "لازم تقفلي شبابيك البيت حتى لا تدخل الأتربة إلى المنزل ومفيش خروج من البيت النهارده لأن ده مش جو خروج وأهم حاجة تعمليها لزوجك في هذا الوقت هي تورتة چيلي فراولة بالموز علشان ترطب على قلبه في هذا الجو السيئ".

تريحي النهاردة وتنضفي بكرة

وأضافت ياسمين عز: "وبعدين تدخلي تنامي وتريحي النهاردة من التنظيف حتى تستعدي غدا للغسيل وأيضا تنشري الغسيل بتاع النهاردة وتنضفي التراب الحصل علشان الراجل يقضي يوم أجازته في جو نضيف".