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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو مصطفى يكشف تفاصيل غناء مي فاروق لأم كلثوم في مشروعه الأخير

مي فاروق تحل مكان أم كلثوم.. عمرو مصطفى يعلن مفاجأة بشأن مشروعه|فيديو

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

كشف الفنان والملحن عمرو مصطفى، عن مفاجأته بشأن مشروع "إحياء التراث والهوية المصرية والعربية"، و أن إرادته كانت التلحين في العصر القديم، وأنه لقى هجوما كبيرا جدا على هذا المشروع بعد الإفصاح عنه، مما وضعه في ذهول.

و أضاف "عمرو مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أنه ذهب للأسرة المالكة لحقوق الإسم و الصورة، و لم يتعد على أي مصنف فني لأي شخص، و كان هدفه من هذا المشروع هو وجود أغانى جديدة بالشكل و الهوية المصرية.

 فكرة الذكاء الإصطناعى لإستعادة التراث 

و أشار "عمرو مصطفى"، إلى أن الفنانة "مي فاروق" قدمت أغنية "أفتكرلك إيه"  لكوكب الشرق "أم كلثوم" و حاليا موجودة على المنصات، مضيفا أن الأغنية ستُغنى من بيروت و سوريا و كل أنحاء الوطن العربي.

و أوضح "مصطفى"، عن تجربة سابقة لأغنية "من غير ليه"،و التي قام بأدائها العديد من الفنانين منهم : "هاني شاكر، طاهر مصطفي ، عبد الحليم حافظ و محمد عبد الوهاب"، مؤكدا أن أغنية "أفتكرلك إيه" سيقوم بغنائها أكثر من صوت في الوطن العربي، و هو سيكون من ضمن مؤدين هذه الأغنية.

و تابع، ان فكرة الذكاء الإصطناعى لإستعادة التراث مرة أخرى، هي فكرة ليجد منتج جديد للأجيال الموجودة حاليا، مشيرا إلى أنه سيقوم بغناء الأغنية كملحن بعدما تؤديها الفنانة مي فاروق.
 

عمرو مصطفى ام كلثوم مي فاروق إحياء التراث التراث

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