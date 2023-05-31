مي فاروق تحل مكان أم كلثوم.. عمرو مصطفى يعلن مفاجأة بشأن مشروعه|فيديو

عمرو مصطفى يكشف تفاصيل غناء مي فاروق لأم كلثوم في مشروعه الأخير

كشف الفنان والملحن عمرو مصطفى، عن مفاجأته بشأن مشروع "إحياء التراث والهوية المصرية والعربية"، و أن إرادته كانت التلحين في العصر القديم، وأنه لقى هجوما كبيرا جدا على هذا المشروع بعد الإفصاح عنه، مما وضعه في ذهول.

و أضاف "عمرو مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أنه ذهب للأسرة المالكة لحقوق الإسم و الصورة، و لم يتعد على أي مصنف فني لأي شخص، و كان هدفه من هذا المشروع هو وجود أغانى جديدة بالشكل و الهوية المصرية.

فكرة الذكاء الإصطناعى لإستعادة التراث

و أشار "عمرو مصطفى"، إلى أن الفنانة "مي فاروق" قدمت أغنية "أفتكرلك إيه" لكوكب الشرق "أم كلثوم" و حاليا موجودة على المنصات، مضيفا أن الأغنية ستُغنى من بيروت و سوريا و كل أنحاء الوطن العربي.

و أوضح "مصطفى"، عن تجربة سابقة لأغنية "من غير ليه"،و التي قام بأدائها العديد من الفنانين منهم : "هاني شاكر، طاهر مصطفي ، عبد الحليم حافظ و محمد عبد الوهاب"، مؤكدا أن أغنية "أفتكرلك إيه" سيقوم بغنائها أكثر من صوت في الوطن العربي، و هو سيكون من ضمن مؤدين هذه الأغنية.

و تابع، ان فكرة الذكاء الإصطناعى لإستعادة التراث مرة أخرى، هي فكرة ليجد منتج جديد للأجيال الموجودة حاليا، مشيرا إلى أنه سيقوم بغناء الأغنية كملحن بعدما تؤديها الفنانة مي فاروق.

