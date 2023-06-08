راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في قطر .. الاربعاء

يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي، في قطر يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يونيو، وذلك في تمام الساعة 9 مساء.

ومن المقرر أن يقدم راغب العديد من أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، وأعلن منظمي الحفل أن الدعوة عامة وبدون تذاكر.



يذكر أن كشف المطرب عبده سليم، عن تعاونه مع الفنان اللبناني راغب علامة، من خلال أغنية قام «سليم» بتلحينها، وتم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.

وقال عبده سليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يتعاون مع راغب علامة، كملحن في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال شهر يونيو الجاري، مشيرا إلى أن الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وأضاف عبده سليم، أنه تعاون في العديد من الألحان مع كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، من بينهم: (نبيل شعيل، حكيم، ايهاب توفيق) وغيرهم من النجوم.

أعمال عبده سليم

على جانب أخر كشف المطرب عبده سليم، عن استعداده لطرح 3 أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد طرحه مؤخرا لأغنية آه يا ويلي.

وأضاف عبده سليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن إحدى هذه الأغاني باسم “عندية”، والأخرى بعنوان “ما تستعجلش”، مشيرًا إلى أنه يتعاون في أغنية هندية مع المطربة المغربية بيرو.

وأوضح عبده سليم أن أغنية عندية، باللون الشعبي، وهي من كلمات الشاعر مجدى عبدالعزيز، الحان عبده سليم، توزيع محمد سامى.