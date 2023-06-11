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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلاق النجوم.. تامر عاشور يكتب كلمة النهاية.. وبشرى تعلن عن انفصالها في هدوء

تامر عاشور
تامر عاشور

شهدت الساحة الفنية فى الفترة الماضية وقوع عدد من العلاقات والانفصال بين عدد من النجوم لأسباب مختلفة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع ولعل من أبرزهم تامر عاشور وبشرى وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

تامر عاشور

وعلم صدى البلد ان الطلاق قد تم رسميا بين الفنان تامر عاشور ، وزوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال.

وتم الطلاق رسميا بعد طلب زوجته لأكثر من مرة ، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق.

وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان  تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

تامر عاشور 

وردت أبو شقة على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

نادين نسيب نجيم

اما الفنانة نادين نسيب نجيم نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تكشف فيه عن تفاصيل طلاقها من هادى الأسمر بحكم من المحكمة؛ وذلك من خلال محاميها انطونيو فرح.

وقال أنطونيو فرح فى بيان من مكتبه : ”إن موكلتنا السيدة نادين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 2021-10-19 وتنفيذه أصولا لدى دوائر الأحوال الشخصية، وهي بالتالي عادت مسجلة ضمن قيد أهلها”.

نادين نسيب نجيم 

وأضاف البيان: ” إن موكلتنا نادين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الاستئنافية المارونية حق حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 12-21 -2022″.. وبهذا تكون نادين قد وضعت حد لكل الاخبار الشخصية التي تلاحقها منذ اعلان خطوبتها الجديدة.

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بشرى

وكشفت الفنانة بشرى في تصريح خاص لصدى البلد ان الانفصال قد تم بينها وبين زوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي ٣ سنوات.
وقالت بشرى :" ان الانفصال تم في هدوء تام ؛ وانها تكن كل الاحترام لطليقها ".

وكانت قد احتفلت الفنانة بشرى وطليقها سالم هيكل، بعيد زواجهما الثاني، ووجهت له رسالة حب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

بشرى 

وشارك سالم زوج الفنانة بشرى، مجموعة من الصور التي تجمهما في لحظات رومانسية، وعلق عليها كاتبا: «عيد زواج سعيد يا حياتي أجمل امرأة التي منحتني أجمل حياة».

وشاركت الفنانة بشرى منشور زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها وكتبت «في اسبوع عيد جوازنا بقولك يا أبو السوالم، كل سنة وانت طيب».

أضافت: «يا ابن الأصول والذوات يا أجمل رجل أنجبته الطبيعة، وحصوة في عين اللي ما يصلي على النبي، المنفسنين يمتنعون».

سهر الصايغ

بينما أعلنت الفنانة سهر الصايغ انفصالها عن خطيبها من خلال حسابها بتطبيق اسنتجرام .

وكتبت سهر الصايغ :"اللهم ارزقه خيرا منى وارزقنى خيرا منه ,تمت فسخ خطوبتى , رأيت منك خيرا وقابلتك بالخير .. فعسى الله أن يبدلنا خيرا".

وكانت أعلنت سهر الصايغ منذ فترة عن خطوبتها والتى لم تستمر طويلا. 

سهر الصايغ
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