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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاولة اختطاف رجل أعمال شهير في القاهرة.. التفاصيل الكاملة

محاولة اختطاف - ارشيفية
محاولة اختطاف - ارشيفية

محاولة اختطاف رجل أعمال شهير تاجر سيارات في القاهرة، والتي أعلنت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة فيها وتمكنت من ضبط 6 متهمين من بينهم أحد العاملين مع رجل الأعمال، حيث أمرت نيابة منشأة ناصر في القاهرة، باستدعاء رجل الأعمال تاجر السيارات الشهير، للاستماع لأقواله حول محاولة 6 متهمين اختطافه عن طريق سيارة ميكروباص استوقفته بمنطقة منشأة ناصر، وللوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

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التفاصيل الكاملة لمحاولة إختطاف تاجر السيارات

وتستكمل نيابة منشأة ناصر التحقيقات في واقعة محاولة إختطاف رجل الأعمال الشهير تاجر السيارات، بمنطقة منشأة ناصر، على يد 6 متهمين بسيارة ميكروباص من بينهم أحد العاملين معه، حيث قاموا بإستيقاف سيارته ثم إستقلالها والتوجه بها إلى طريق الأوتوستراد، إلا أن إستغاثة رجل الأعمال بالمارة جعلهم يتركونه.

واستمعت النيابة العامة في القاهرة لأقوال رجل الأعمال الشهير، والذي قرر بأنه يمتلك معرضا شهيرا لتجارة السيارات، وأثناء مغادرته للمعرض تعرض لاستيقافه من قبل سيارة ميكروباص، وقام المتواجدين بداخلها بإستقلال سيارته إلى طريق الأوتوستراد لمساومته على مبلغ مالي، تحت التهديد وما أن استغاث بالمارة حتى تركوه وغادروا.

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ضبط المتهمين بمحاولة إختطاف رجل أعمال شهير

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن من بين المتهمين الـ 6 في واقعة محاولة اختطاف رجل الأعمال تاجر السيارات الشهير، أحد العاملين معه، حيث اتفق المتهمين على انتظار المجني عليه بمنطقة منشأة ناصر، وما أن أبصروه قادما بالسيارة ملكه التي أرشد عنها العامل حتى نفذوا جريمتهم.

حيث تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، قيام المتهمين باستيقاف سيارة رجل الأعمال تاجر السيارات الشهير، تحت التهديد ثم إستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى الطريق الأوتوستراد، ولدى إستغاثة رجل الأعمال بالمارة تركوا السيارة ولاذوا بالفرار.

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الداخلية تكشف تفاصيل محاولة إختطاف رجل أعمال شهير

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر، تضمن ورود بلاغا من رجل الأعمال، مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس، أفاد بأنه حال سيره بالسيارة «ملكه» بدائرة القسم، فوجىء بسيارة «ميكروباص» يستقلها (مجهولين) قاموا بإستيقافه وإستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى إستغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى توصلت جهود أجهزة أمن القاهرة، إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 6 أشخاص «أحدهم يعمل طرف المجنى عليه» ولثلاثة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطهم، وبحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش «المستخدمان في الواقعة».

وبمواجهتهم إعترفوا بإتفاقهم فيما بينهم على إختطاف المجنى عليه رجل الأعمال - تاجر السيارات الشهير، ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وذلك بمساعدة أحدهم «مستغلًا طبيعة عمله لدى المجنى عليه» من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقى المتهمين فور تحركه، وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

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