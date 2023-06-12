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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جايب واحدة البيت.. مريم تطلب الخلع: بيقولي ده مساج

مساج - أرشيفية
مساج - أرشيفية

مريم فتاة في مقتبل الثلاثينات من عمرها، نشبت بينها وبين زوجها مشاكل زوجية تقدمت على أثرها إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة الخلع من زوجها، وذلك بسبب أفعاله معها.

مريم تطلب الخلع من زوجها

وسردت مريم قصتها مع زوجها من البداية قائلة «أنا عندي 31 سنة، وجوزي أكبر مني بشهور بسيطة، ومن 4 سنين أتقدم لأهلي عشان يطلب إيدي للجواز، وساعتها كان شافني في فرح إبن عمتي، وقعدت معاه مره بعد قراءة الفاتحة وبعدين أتخطبنا، وفضلت الخطوبة 10 شهور لحد الجواز».

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وقالت مريم في قصتها مع زوجها «طبعا مع الايام كنا بناخد على بعض والكلام بيتغير وبقيت مستريحة لجوزي في الكلام، وأن عقله ناضج وأفكاره كويسة جدا، وشخصيته قوية، وفعلا أتجوزنا، وبعد الجواز وحتى في شهر العسل مكنش بيبص على اي واحدة ولا مثلا تعجبه حاجة ويقولي أنا ماليش في الجو ده».

زوجة ترفع دعوى خلع من زوجها

وأضافت مريم في دعوى الخلع «بس بعد الجواز بفترة كنت قاعدة معاه وبنتكلم وقالي أنا هروح مركز أعمل مساج وتنظيف وإنتي كمان روحي وأداني فلوس، قولتله ومين هيعملك مساج قالي بنات، أنا افتكرته بيهزر أو مثلا بيجر شكلي عشان يشوف غيرتي، قولتله الحاجات دي مفيهاش هزار إزاي يعني واحدة قالي وفيها إيه يعني، خلاص هروح مكان تاني في رجالة».

وتابعت مريم «راح جوزي المركز والأيام عدت وبعد فترة وإحنا بنهزر قالي ما أنا روحت يعني هو حصل حاجة، محصلش أي حاجة تفرق إيه يعني لما أروح مساج في بنات، قولتله أنت مش قولت أنك مش هتروح وحصلت بينا خناقة وبعدها صالحني وقالي هوديكي كام يوم العين السخنة تغيري جو».

وأختتمت مريم قائلة «من فترة كدة لقيت الباب بيخبط ولقيت واحدة معاها شنطة قولتله مين قالتلي أنا جاية لأستاذ كذا قولتلها ليه، هو خرج قالها أهلا بيكي وقعدها في الريسبشن وأخدني جوا وقالي دي جاية عشان تعملنا مساج وتنضيف بشرة وتمشي، قولتله تعمل لمين أنت أتجننت وخرجت طردتها، قالي إنتي مجنونة وراح ساب البيت ونزل، لما رجع كنت أنا مشيت وقعدت عند أهلي، وبعدها مكلمنيش روحت رفعت عليه قضية خلع».
 

مريم زوجة قضية خلع قضية الخلع مشاكل زوجية

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