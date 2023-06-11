قصة مروعة في الجيزة.. علاقة محرمة تكشف لغز أجزاء جسد «مشمش»|صور

جريمة مأساوية شهدتها منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، قصة مروعة قام خلال شخص يدعى ع.ح عامل بإنهاء حياة شاب يدعى عامر مشمش، وتقسيم جسده إلى أجزاء وإلقائه على شريط السكك الحديدية في أرض اللواء.

قصة مقتل خفير في الجيزة

اختلفت الروايات في جريمة أرض اللواء، حيث تبين من الرواية الأولى أن الواقعة تمت بسبب قيام المجني عليه بمراودة زوجة المتهم عن نفسها، وقيامها باستدراجه إلى المنزل للتخلص منه، وما أن وصل حتى وضعت له مخدرًا في العصير ثم نفذ زوجها جريمته البشعة بأن أنهى حياته ثم قسم جسده إلى أجزاء وألقاها في أماكن متفرقة في أرض اللواء.

الرواية الأخرى التي أكدها شهود العيان وأهلية المجني عليه عامر مشمش، أن المجني عليه كان محبوبًا في المنطقة، وأن المتهم لديه خلافات مع شقيقه بسبب علاقة مع زوجته، وتدخل المجني عليه لوضع حلول لها، حيث قام شقيق المتهم أ.ح بالاتصال به أكثر من مرة يوم الواقعة لاستدراجه إلى الشقة لوضع حلول بينهما، وما أن وصل إلى الشقة حتى تعدوا عليه بالضرب ثم قاموا بتقسيم جسده إلى أجزاء والتخلص منه في أماكن متفرقة.

المجني عليه في جريمة أرض اللواء

التحريات تكشف تفاصيل مقتل مشمش

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة مقتل خفير على يد عامل، بعد مراودة الأول لزوجة الأخير عن نفسها، وقيام المتهم بوضع خطة للتخلص من صديقه والانتقام لشرفه بعدما أخبرته زوجته بما يدور، وبالفعل نفذها واستطاع أن يستدرج المجني عليه إلى شقته وما أن حضر حتى أجهز عليه ووضع له نهاية مأساوية وقسم جثته إلى 5 أجزاء مستخدما آلة حادة ثم ألقاه في أماكن متفرقة في الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة العجوزة، تضمن ورود بلاغ من شخص أفاد بتغيب نجل شقيقه عن المنزل لمدة 48 ساعة، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص علاقته ومكان اختفائه.

عامر مشمش

عامر مشمش

العثور على أجزاء جسد خفير في الجيزة

وشكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أسفرت جهوده عن حل لغز اختفاء الشاب، حيث تبين أن صديقه أنهى حياته وقسم جسده إلى أجزاء وتخلص منه في مناطق متفرقة في الشارع في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، القبض على المتهم صديق المجني عليه، وتبين أنه يعمل عامل بمحل كشري، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عامر مشمش

وبمواجهة المتهم أدلى باعترافات تفصيلية، حيث قرر قيام زوجته بإخباره بأن صديقه الخفير راودها عن نفسها، فقرر العامل الانتقام من صديقه بسبب خيانته واتفق معها على استدراجه، وقامت الزوجة بالاتصال بالمجني عليه للحضور، وما أن حضر حتى قدمت له كوبًا من العصير به مخدر، وشربه حتى غاب عن الوعي، ثم انهال عليه الزوج بعدة ضربات من أداة حادة.

وتابع المتهم بقيامه بالتفكير في التخلص من جثمان المجني عليه، فقام بتقسيم جثمانه إلى 5 أجزاء مستخدما آلة حادة، ثم وضعها في عدة أكياس بلاستيكية وحملها على دراجة نارية وتخلص منها في أماكن متفرقة في الجيزة، حيث ألقى أجزاء في الشارع وآخر في ترعة أرض اللواء، وجزء على قضبان السكك الحديدية في أرض اللواء ثم تم القبض عليه، وأرشد عن أماكن إلقاء الجثمان.