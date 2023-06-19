احصل على فرصة للدراسة خارج مصر ..تفاصيل

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الإتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.

واوضحت أن أخر موعد للتقدم :30 يونيو2023 للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://embassies.gov.il/bucharest/Relations/Scholarships/Pages/Romanian-scholarships-for-foreign-citizens-for-2023-2024.aspx

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى TICA لرفع وكفاءة وبناء القدرات الحكومية فقد أفادت بمنح للحصول على درجة الماجستير لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة لها كالآتى:

ماسم الكورسالفترة1Master of chemistry2years (August2024-July2026)2Master of chemical and Process Engineering2years (August2024-July2026)

واوضح أن عدد المرشحين 2 لكل برنامج دراسى على أن تنطبق على المرشحين الشروط التالية:

واشارت الى أنه للحصول على شهادة جامعيةإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةتوافر الخبرة الكافية لا تقل عن سنتين فى مجال العمللايتجاوز المرشح 45 عامًا ، بينما آخر موعد للتقدم 5 يوليو 2023.

وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت هيئة الفولبرايت، بفتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصـريين فى جميع المجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمى 2024-2025 كالتالى:

واوضحت أن منح للحصول على درجة الماجستير فى جميع المجالات لخريجى الجامعات:

FULBRIGHT EGYPTIAN STUDENT PROGRAM – MASTER’S DEGREE

موقع البرنامج: https://fulbright-egypt.org/program/student

البريد الالكترونى: [email protected]

