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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن موعد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشفت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية العام 2023 لجميع الفرق الدراسية،موضحة بدء عملية تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب منذ انطلاق الامتحانات دون وجود أي معوقات.

 

وتابعت أن التصحيح يتم إلكترونيًا للبابل شيت فقط، أما بعض المقررات التي يوجد بها أسئلة مقالية يتم تصحيحها من قبل أعضاء هيئة التدريس، مضيفة أن أسئلة الامتحانات متنوعة ولا يوجد رصد أي شكاوي من الطلاب حتى يومنا هذا. 

جدير بالذكر أنه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه لمعرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولي بكلية التربية الفنية، عن سعادته وفخره بتفوق طلاب الكلية من كافة الجنسيات  وإبداعاتهم.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الكلية بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتطوير وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

أعضاء هيئة التدريس اسئلة الامتحانات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتورة ميسون قطب

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