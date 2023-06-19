القاريء الطبيب صلاح الجمل: الحلم الذي تمنيته في حياتي هو حفظ القرآن

هنأ القارئ الطبيب صلاح الجمع، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة اقتراب موعد يوم عرفة وأداء مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك.

وقال صلاح الجمل في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أسرتي العظيمة في أخلاقها محبة للقرآن والنبي محمد ".

وأضاف صلاح الجمل:" نشأت في إحدى قرى محافظة الدقهلية ومعظم أهلها حاملين لكتاب الله، ولدينا حواي ألف عالم في الدين في قريتي ".

وتابع صلاح الجمل :" الحلم الذي تمنيته في حياتي هو حفظ القرآن الكريم، وكنت أميل لقراءة وحفظ القرآن الكريم بشكل اكبر من دراستي في كلية الطب ".

وأكمل صلاح الجمل :" الأخلاق هي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الجميع ان يتحلى بالأخلاق"، مضيفا:" أهلي كانوا بيودوني للكتاب عندما كنت صغيرا وأتممت حفظ القرآن".