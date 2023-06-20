بـ جمبسوت بني.. إطلالة جريئة لـ مريام فارس في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ميريام فارس، جمهورها، صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتألقت ميريام فارس بإطلالة جذابة جريئة مرتدية جمبسوت باللون البني، مما حاز على إعجاب متابعيها.

وتألقت ميريام فارس في حفلها الأخير في أربيل بتاريخ 4 نوفمبر 2022، حيث أدّت باقة من أغانيها، وكعادتها غنّت اللبناني والمصري والخليجي والعراقي.

وكرّمت ميريام الجمهور الكردي بغنائها أغنية باللغة الكردية، أشعلت بها الأجواء، فطغت على الحفلة أجواء الفرح والتقدير.

شاركت ميريام الجمهور بأدائها على المسرح ودعت بعض الحاضرين للصعود على خشبة المسرح للرقص معها، وأنهت ملكة المسرح حفلتها وسط الزغاريد واعدة الجمهور الكردي والعراقي بلقاء قريب.