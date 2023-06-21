خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

تصدَّر مقطع فيديو لا يتعدى الدقيقة مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه طفل عراقي يدعى "يزن" أو كما اشتهر يزن أبو الشوارب، وذلك أثناء قيام معلمتة بلزق شارب على وجهه لتجسيد دور الأب في الفصل، وذلك أثناء حصة اللغة الإنجليزية باحدى الروضات الموجودة بالعراق.

حكاية الطفل يزن فاذر أو يزن ابو الشوارب

قالت صبا الدوليمي، مديرة الروضة: “هذا كان مشهدًا تمثيليًا، بنعتمده في تعليم الأطفال منذ إنشاء الروضة عام 2013م، من أجل أن يستوعب الأطفال كونهم لا يزالون صغارا ولا يستوعبون الدروس كتابة من خلال التمثيل”.

وتابعت مديرة روضة الطفل يزن: "الفكرة أخذت انتشارًا ومشاهدات كبيرة لأن الشخصية الذي قام بها يزن ودور الأب كانت ملائمة وحلوة وشكلها لطيف».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: