مش متجوزة .. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتحكي مفاجآت لأول مرة

تحدثت ياسمين، صاحبة واقعة «الفستان الأزرق» لأول مرة عن رد فعلها بعد أن إنتشر فيديو الفرح على السوشيال ميديا خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، مؤكدة أنها لن تسامح أي شخص شهر بها على السوشيال ميديا، واتهامها بالباطل.

كلام بيوجع

كشفت ياسمين، صاحبة واقعة «الفستان الأزرق»، تفاصيل الواقعة، قائلة: «مش مسامحة أي شخص تنمر عليا، متابعة: «أنا بقيت مكسوفة أنزل أمشي في الشارع من كتر الكلام والتعليقات السخيفة وبقيت مكتئبة، حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي نزل الفيديو، والناس اللي استعملته بشكل خاطئ واتكلموا عني بالباطل وطلعوا شائعات».

لن أسامح أي شخص شهر بيا على السوشيال ميديا

ودخلت ياسمين في نوبة بكاء على الهواء : «مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي أو أساء لي أو لأهلي أو لتربيتي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي وقفوا ضدي، أنا مبعملش حاجة غلط، الدنيا كلها بتفرح والدنيا كلها بترقص»، مضيفة : «90% من الواقفين كانوا سيدات، والفرح كان عائلي ومكنش في حد، اتقال إني قالوا رايحة أجيب عريس، ده كلام زبالة وبيوجع، مفيش حد له حق يحكم على حد بالطريقة دي».

وقالت صاحبة واقعة «الفستان الأزرق»، إنه لا يحق لأحد يحكم على اي شخص بهذه الطريقة وهذا فرح من الطبيعي افرح في فرح صديقتي، متابعة: «لا تستحق الهجوم أو التعرض للتنمر بسبب انتشار مقطع فيديو لي في أحد الأفرح، سايبين ناس بيعملوا فيديوهات خليعة وبيحاسبوني».

لست متزوجة

أكدت صاحبة واقعة «الفستان الأزرق»، أنها ليست متزوجة، كما أنها طالبة جامعية في السنة الجامعية الأخيرة، موضحةً: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أطلقوا الشائعات ضدي».

وأضافت أنها تدرس في كلية الآداب بقسم الآثار في جامعة المنصورة، وذهبت إلى الجامعة، ولكنها تعرضت لإساءات، وهذا الأمر جعلها لا أرغب في استكمال الامتحانات أكثر من مرة، مضيفة أن والدة العروس ووالدتي أقارب، والبحث جارٍ عن الشخص الذي صورني ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والمحامي قدم بلاغا، والمحامي قدم بلاغا لمكتب النائب العام، وإن شاء الله حقي يرجع، وبجد أنا مش مسامحة حد اتكلم عني بالشكل ده.

بلاغا لمكتب النائب العام

وأردفت ياسمين صاحبة واقعة «الفستان الأزرق»،: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أطلقوا الشائعات ضدي، وأدرس في كلية الآداب بقسم الآثار في جامعة المنصورة، ذهبت إلى الجامعة، ولكنني تعرضت لإساءات، وهذا الأمر جعلني لا أرغب في استكمال الامتحانات أكثر من مرة».

واكملت :«والدة العروس ووالدتي أقارب، والبحث جارٍ عن الشخص الذي صورني ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والمحامي قدم بلاغا، والمحامي قدم بلاغا لمكتب النائب العام، وإن شاء الله حقي يرجع، وبجد أنا مش مسامحة حد اتكلم عني بالشكل ده».

بسمة وهبة تدعمها على الهواء

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة، حديثها لها، قائلة: «اوعي تخجلي من نفسك، واوعي تمشي وراء السوشيال ميديا، واعي تكتئبي، أنا سألت عليكِ في المنطقة وعرفت أصلك وفصلك، أنت بنت حلال وبنت كويسة..ومكنتش هدافع عنك لو مكنتيش كويسة».

وطالبت بسمة وهبة بتقديم بلاغ ضد المتنمرين، قائلة:«أتقدم ببلاغ لجامعة المنصورة بأن ياسمين تتعرض للتنمر ، أرجوك احمي ابنتنا ياسمين من هذا التنمر،و ياسمين تواجه الحياة وعمرها صغير».

يا جراد السوشيال | انفعال بسمة وهبة على مهاجمي سيدة الفستان الأزرق

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن صاحبة واقعة الفستان الأزرق، قائلة: «إحنا ممكن ننحر بني آدمين من غير سلاح..السوشيال ميديا أصبحت لا تطاق وأصبحت شرا في الأرض وكلها شياطين».

وأضافت بسمة وهبة،: «السوشيال ميديا كلها شياطين، متابعة:”منذ فترة حدثت واقعة صاحبة الفستان الأزرق، والناس عملوا عليها قضاة وحكماء، والناس انقسمت لجزء معاها وجزء ضدها».

وأكملت: «في ناس قاعدة على السوشيال ميديا عشان يعملوا أصحاب فضيلة وينظروا على الناس، في ناس مالهمش غير أنهم يفضحوا الناس وهما فشله”، متابعة:" ياسمين كانت في فرح وبترقص وسط البنات».

واسترسلت:»احترموا نفسكم يا جراد السوشيال ميديا، عيب، علقوا المشانق لخيري رمضان وهو بيرقص في فرح إبنه»، مضيفة: «البنت كانت بترقص لأنها تشعر بمشاعر الفرحة لصديقتها، لكن المدان هو من التقط مقطع الفيديو ونشره على السوشيال ميديا..دا ربنا أمر بالستر».

اتغفلت .. مفاجأة عن مصدر الفيديو

علق أمير متولي محامي ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، على انتشار مقطع الفيديو، قائلا:«ياسمين اتغفلت، والحمد لله إن مصر فيها قانون رادع يدافع عن الحق أيا كان صوته أو شكله..طلما أنه حق».

وقال محامي صاحبة واقعة الفستان الأزرق، إن ياسمين تقدمت بشخصها وكنت معها لبلاغ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وقدمنا عريضة الاتهام، وأرفقنا مستندات وأشرنا إلى وجود فلاشة، مؤكدا : «كل موقع نقل وشير ووضع التاتش المسيء بتاعه..قمنا بوضع اسمه في الاتهام»، لتبادره بسمة وهبة بالتصفيق على الهواء، قائلة:«برافو».

وأوضح أن الفيديو له مصدر رئيسي، وهو قاعة الأفراح والكاميرا الرئيسية التي صورت الفرح، ومن المفترض أن نسخة الفرح نسخة خاصة بالعريس والعروسة.

وأكمل:«بعض الأشخاص صوروا وأذاعوا الفيديو من هواتفهم، ويسهل حصرهم، والفيديو الرئيسي مصدره من الكاميرا المكلفة بتصوير الفرح من القاعة، وهناك صفحات على السوشيال ميديا استخدمت الفيديو بطريقة خطأ، لجذب المواطنين وزيادة نسب المشاهدة».