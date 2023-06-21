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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحبة واقعة الفستان الأزرق: لست متزوجة.. وبسمة وهبة تدعمها على الهواء

صاحبة واقعة الفستان
صاحبة واقعة الفستان الأزرق

أكدت ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، على أنها ليست متزوجة، كما أنها طالبة جامعية في السنة الجامعية الأخيرة، موضحةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أطلقوا الشائعات ضدي".


وأضافت “ياسمين” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور:"أدرس في كلية الآداب بقسم الآثار  في جامعة المنصورة، ذهبت إلى الجامعة، ولكنني تعرضت لإساءات، وهذا الأمر جعلني لا أرغب في استكمال الامتحانات أكثر من مرة". 


واسترسلت :"والدة العروس ووالدتي أقارب، والبحث جارٍ عن الشخص الذي صورني ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والمحامي قدم بلاغا".


وأكملت: "المحامي قدم بلاغا لمكتب النائب العام، وإن شاء الله حقي يرجع، وبجد أنا مش مسامحة حد اتكلم عني بالشكل ده".


ووجهت الإعلامية بسمة وهبة، حديثها لها، قائلة: "اوعي تخجلي من نفسك، واوعي تمشي وراء السوشيال ميديا، واعي تكتئبي، أنا سألت عليكِ في المنطقة وعرفت أصلك وفصلك، أنت بنت حلال وبنت كويسة..ومكنتش هدافع عنك لو مكنتيش كويسة".

وطالبت بسمة وهبة بتقديم بلاغ ضد المتنمرين، قائلة:"أتقدم ببلاغ لجامعة المنصورة بأن ياسمين تتعرض للتنمر ، أرجوك احمي ابنتنا ياسمين من هذا التنمر".

 

واقعة الفستان الأزرق صاحبة واقعة الفستان الأزرق جامعة المنصورة قسم الاثار

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