محامي صاحبة واقعة الفستان الأزرق يفجر مفاجأة عن مصدر الفيديو ويؤكد: اتغفلت

تحدث أمير متولي محامي ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، على انتشار مقطع الفيديو، قائلا:"ياسمين اتغفلت، والحمد لله إن مصر فيها قانون رادع يدافع عن الحق أيا كان صوته أو شكله..طلما أنه حق".

وأضاف “أمير متولي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور:"ياسمين تقدمت بشخصها وكنت معها لبلاغ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وقدمنا عريضة الاتهام، وأرفقنا مستندات وأشرنا إلى وجود فلاشة".

واسترسل: "كل موقع نقل وشير ووضع التاتش المسيء بتاعه..قمنا بوضع اسمه في الاتهام"، لتبادره بسمة وهبة بالتصفيق على الهواء، قائلة:" برافو".

وأوضح أن الفيديو له مصدر رئيسي، وهو قاعة الأفراح والكاميرا الرئيسية التي صورت الفرح، ومن المفترض أن نسخة الفرح نسخة خاصة بالعريس والعروسة.



وأكمل:"بعض الأشخاص صوروا وأذاعوا الفيديو من هواتفهم، ويسهل حصرهم، والفيديو الرئيسي مصدره من الكاميرا المكلفة بتصوير الفرح من القاعة"، متابعا:"هناك صفحات على السوشيال ميديا استخدمت الفيديو بطريقة خطأ، لجذب المواطنين وزيادة نسب المشاهدة".

