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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد استعدادات حديقتيّ الخالدين والمعرفة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الخميس، يرافقه النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، اللمسات الأخيرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تجري حاليًا بحديقة الخالدين بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، استعدادا لافتتاحها امام المواطنين خلال ايام ، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، علاوة على تفقد حديقة المعرفة لمتابعة آلية تشغيلها وإقبال المواطنين عليها.

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و ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ورئيس حي ثالث الإسماعيلية، مسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين التي تجري حاليًا، عن طريق مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، لتكون متنفسًا لمواطني الإسماعيلية وتلبي كافة احتياجاتهم.

وحرص "بشارة" على تفقد كافة أعمال التطوير، والاطلاع على الشكل النهائي للحديقة بعد التطوير ، حيث صممت الحديقة لتشمل أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة (كرة قدم، صالة لياقة بدنية "gem"، وملاعب بادل)، وأيضًا أماكن ترفيهية، مسطحات خضراء، ومحال لتقديم كافة الخدمات داخل الحديقة، ومناطق الكافيهات وتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، وذلك على مساحة تقارب ١٧ ألف متر مربع.

وأكد خلال جولته على ضرورة مراعاة كافة التجهيزات التي يحتاجها ذوي القدرات الخاصة أثناء تواجدهم بالحديقة، خاصة البوابات ودورات المياه، وأن يتم توفير كافة الخدمات التي يحتاجها مواطني الإسماعيلية وتليق به، وأن يكون مقدمي الخدمة داخل الحديقة "البرندات"  يشهد لها بالجودة والخدمة المتميزة.

موجهًا أن تُعَبِّر كافة اللوحات، التصميمات، والألوان داخل حديقة الخالدين، عن تاريخ محافظة الإسماعيلية العريقة،  وشعبها الذي يمتاز بذوقه الرفيع وانتماءه لوطنه وحبه للاحتفالات والمهرجانات.

ثم انتقل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه لتفقد حديقة المعرفة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي تعد من الحدائق التي تم إنشائها طبقًا لأحدث المواصفات العالمية، وتعد من الحدائق الرائدة على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة آلية تشغيل الحديقة والتأكد من توافر كافة الخدمات والقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وحرص "بشارة" خلال تفقده للحديقة، على لقاء عدد من الأطفال؛ لمعرفة مدى رضاهم عن مستوى الحديقة، والخدمات المقدمة بها، وطلباتهم لتلبيتها داخل الحديقة بشكل فوري.

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السكرتير العام المساعد السلامة العامة المتطورة اللواء شريف فهمي بشارة اللواء شريف فهمي اللمسات الأخيرة

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