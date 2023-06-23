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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر والقناة الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو، اليوم الجمعة ، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.


موعد مباراة الزمالك وفاركو والقناة الناقلة:
تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
 

الزمالك ضد فاركو
وتغلب على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دورالـ 32 من كأس مصر.


وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى : محمد صبحي، محمد نديم.
خط الدفاع : أحمد فتوح – أحمد محمود - محمد عبدالغني -  مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو" – أحمد بلحاج – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي.
خط الهجوم: ناصر منسي  -  سيف الدين الجزيري.

نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد حسام "بيسو"، عمرو السيسي، سيد عبدالله "نيمار"، سيف جعفر، أحمد بلحاج، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.


خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، ناصر منسي


في المقابل، تغلب فاركو على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32.

الزمالك فاركو كأس مصر الزمالك وفاركو موعد مباراة الزمالك وفاركو والقناة الناقلة

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