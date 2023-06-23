ضمان الجودة تعتمد برامج ثلاث كليات بجامعة عين شمس

أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرارها يوم ٢١-٦-٢٠٢٣ ، باعتماد كلية التمريض بجامعة عين شمس ، واعتماد برامج بكليتى الألسن والتمريض.

وصرحت الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض جامعة عين شمس ، أن هذه تعد المرة الثالثة علي التوالي التى يتم فيها اعتماد الكلية حيث كان الإعتماد الأول في عام 2011 ، والثانى في 2017 ، وصدر قرار الإعتماد للمرة الثالثة على التوالى فى يونيو ٢٠٢٣ .

من جانبها صرحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس بأنه تم اعتماد خمسة برامج بالكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى الجلسة التى تم عقدها بتاريخ ۲۱ يونيو ۲۰۲۳ ، حيث تم اعتماد برنامج ليسانس الألسن في اللغة الفرنسية وآدابها ، برنامج ليسانس الألسن في اللغة التشيكية وآدابها، برنامج ليسانس الألسن في اللغة العربية وآدابها برنامج ليسانس الألسن في اللغة الصينية وآدابها، و برنامج ليسانس الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية بنظام الساعات المعتمدة.

وأضافت أنه قد سبق اعتماد أربعة برامج بالكلية فى ٢ مايو ٢٠٢٣ وهى برنامج الليسانس في اللغه الإيطالية وادابها، برنامج الليسانس الألسن في اللغة الإسبانية وآدابها، برنامج ليسانس الألسن في اللغة الإنجليزية وآدابها، وبرنامج ليسانس الترجمة التحريرية والفورية شعبة الترجمة التحريرية أو شعبة الترجمة الفورية قسم اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة ، وبذلك يصل عدد البرامج المعتمدة بالكلية إلى تسعة برامج .

وصرح الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدرت قرارها يوم ٢١-٦-٢٠٢٣ باعتماد برامج كلية التربية النوعية على النحو التالي :

-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص الإعلام التربوي مسرح مدرسي

-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص الإعلام التربوي صحافة وإذاعة وتلفزيون

-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص الإقتصاد المنزلي

-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص تكنولوجيا التعليم شعبة إخصائي تكنولوجيا التعليم

-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص التربية الفنية تربية خاصة.

وتقدم عمداء كليات التمريض، الألسن والتربية النوعية بالشكر والتقدير الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والسادة النواب ،كذلك تقدمون بالشكر والتقدير لمديرى وحدة الجودة بالكليات الثلاث ، ورؤساء الاقسام، ومنسقي البرامج والاقسام، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الادارى، والطلاب لما بذلوه من جهد تجاه هذا الإنجاز العظيم.