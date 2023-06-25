قبل الشراء.. تعرف على قطعيات اللحوم وطرق استخدامها

بدأ الكثير في شراء اللحوم قبل العيد وقدّم أحد محلات الجزارة أفضل قطعيات اللحوم واستخدامها الرقبة Neck

الأرخص نسبياً في السعر من باقي القطعيات

قطع لحم متداخلة مع عظام الرقبة

لحم الرقبة يفضل سلقها او للمفروم

الكتف Chuck

سعرها غير مرتفع نسبياً

من الأجزاء القوية و مصدر الدفع للعجل

متداخلة مع العظام وطبيعتها دهنية وكثيرة الأنسجة العضلية وقليلة الدهون بالنسبة لوزن العجل

تستخدم عادة لعمل كباب الحلة بعد تقطيعها مكعبات او فرمها لعمل الكفته و كور اللحم والحواوشي

تطهي داخل الخضار او سلقها وتحميرها او في الفرن ببطء

اللحوم .. الاضلاع Ribs

سعرها مرتفع بالنسبة لباقي القطعيات

من أكثر القطعيات عطاءاً للحم فهو جزء كبير يؤخذ منه قطع ستيك الRib eye

لحم رخامي به كمية مناسبة من الدهون تتخلل قطع اللحم

الأضلاع ناحية البطن هي الأكثر عطاءاً للحم

الأضلاع ناحية الكتف يكثر فيها نسبة العظام

تستخدم لعمل ستيك مثالية للشوي بسبب تداخل الدهون مع اللحم حيث تذوب الدهون داخلها لتعطي مذاقًا رائعًا وقوياً.

اللحوم .. بيت الكلاوي

يتكون من عدة أجزاء Short Loin – Sirloin – Tenderloin – Top Sirloin – Bottom loin

هو الجزء الأكثر عطاءاً للحم والأغلى سعرا والأطعم مذاقا والأكثر شعبية واستخداماً

لا تحتاج وقتاً كبيراً للطهي او للتتبيل والشوي

دهون قليلة جدا ومتخللة للحم و بعض الأجزاء منها تعتبر الأقل دهون زي عرق الفليتو

تستخدم لعمل أنواع ستيك لحم مميزة متداخلة العظام زي الT Bone وPorterhouse

تؤخذ من اسفل بيت الكلاوي لحم الإنتركوت ويقطع ستيك رائع للشوي

الفخدة Round

هو جزء يكثر فيه الأنسجة العضلية والدهون نسبية لوزن العجل

يمكن طهي الفخدة كاملة في الفرن او تقطيعها مكعبات للطبخ مع الخضار

تأخذ وقت أكثر للطهي والسلق

يقطع رقيق لعمل الأسكالوب

الموزة Shank

من اللحوم المفضلة قليلة الدهون و كثيرة الأنسجة العضلية

قاسية قليلا و تحتاج وقت كافى للطهي او السلق

يمكن طبخها مع الخضار او تحميرها في الفرن

الصدر Brisket

الجزء السفلي من الأضلاع

يتداخل اللحم مع العظام والدهون

تستخدم في الطهى في الفرن او الفرم بعد التشفية

البطن Plate

تؤخذ منه شرائح اللحم او مكعبات اللحم او الفرم

نسبة الدهون مناسبة جدا للفرم بدون عظام