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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل الشراء.. تعرف على قطعيات اللحوم وطرق استخدامها

اللحوم
اللحوم

بدأ الكثير في شراء اللحوم قبل العيد وقدّم أحد محلات الجزارة أفضل قطعيات اللحوم واستخدامها الرقبة Neck

الأرخص نسبياً في السعر من باقي القطعيات
قطع لحم متداخلة مع عظام الرقبة
لحم الرقبة يفضل سلقها او للمفروم

الكتف Chuck

سعرها غير مرتفع نسبياً
من الأجزاء القوية و مصدر الدفع للعجل
متداخلة مع العظام وطبيعتها دهنية وكثيرة الأنسجة العضلية وقليلة الدهون بالنسبة لوزن العجل
تستخدم عادة لعمل كباب الحلة بعد تقطيعها مكعبات او فرمها لعمل الكفته و كور اللحم والحواوشي
تطهي داخل الخضار او سلقها وتحميرها او في الفرن ببطء

يؤثر على جودة اللحوم.. تحذيرات عاجلة من الخدمات البيطرية لمنع النحر بالشوارع

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من مطابقة اللحوم للاشتراطات الصحية

اللحوم .. الاضلاع Ribs

سعرها مرتفع بالنسبة لباقي القطعيات
من أكثر القطعيات عطاءاً للحم فهو جزء كبير يؤخذ منه قطع ستيك الRib eye
لحم رخامي به كمية مناسبة من الدهون تتخلل قطع اللحم
الأضلاع ناحية البطن هي الأكثر عطاءاً للحم
الأضلاع ناحية الكتف يكثر فيها نسبة العظام
تستخدم لعمل ستيك مثالية للشوي بسبب تداخل الدهون مع اللحم حيث تذوب الدهون داخلها لتعطي مذاقًا رائعًا وقوياً.

اللحوم .. بيت الكلاوي

يتكون من عدة أجزاء Short Loin – Sirloin – Tenderloin – Top Sirloin – Bottom loin
هو الجزء الأكثر عطاءاً للحم والأغلى سعرا والأطعم مذاقا والأكثر شعبية واستخداماً
لا تحتاج وقتاً كبيراً للطهي او للتتبيل والشوي
دهون قليلة جدا ومتخللة للحم و بعض الأجزاء منها تعتبر الأقل دهون زي عرق الفليتو
تستخدم لعمل أنواع ستيك لحم مميزة متداخلة العظام زي الT Bone وPorterhouse
تؤخذ من اسفل بيت الكلاوي لحم الإنتركوت ويقطع ستيك رائع للشوي

الفخدة Round

هو جزء يكثر فيه الأنسجة العضلية والدهون نسبية لوزن العجل
يمكن طهي الفخدة كاملة في الفرن او تقطيعها مكعبات للطبخ مع الخضار
تأخذ وقت أكثر للطهي والسلق
يقطع رقيق لعمل الأسكالوب

الموزة Shank

من اللحوم المفضلة قليلة الدهون و كثيرة الأنسجة العضلية
قاسية قليلا و تحتاج وقت كافى للطهي او السلق
يمكن طبخها مع الخضار او تحميرها في الفرن

الصدر Brisket

الجزء السفلي من الأضلاع
يتداخل اللحم مع العظام والدهون
تستخدم في الطهى في الفرن او الفرم بعد التشفية

البطن Plate

تؤخذ منه شرائح اللحم او مكعبات اللحم او الفرم
نسبة الدهون مناسبة جدا للفرم بدون عظام

اللحوم قطعيات اللحوم محلات الجزارة قطع اللحم قبل الشراء Neck السعر

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