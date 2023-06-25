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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الثانوية العامة بأسوان: الكيمياء صعب والجغرافيا سهل

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بأسوان

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بأسوان حول أداء امتحانات اليوم حيث أنه بالنسبة لامتحان مادة الكيمياء فقد وصف البعض الامتحان بالصعوبة، وهو ما لمسه أولياء أمورهم الذين كانوا منتظرين لهم خارج اللجان

 

فى المقابل، عبر طلاب الشعبة الأدبية عن سعادتهم من سهولة امتحان الجغرافيا، وأكد بعضهم أنه خرج قبل انتهاء الوقت المحدد نظراً لسهولة الأسئلة فى امتحان اليوم. 

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الثانوية العامة 

وكان قد توافد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على اللجان الامتحانية صباح اليوم لأداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية علوم ورياضيات، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك وسط اهتمام وتوزيع زجاجات مياه الشرب على الطلاب. 

 

وكان قد انطلق ماراثون الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023.

 

حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور الميدانى لتفقد عدد من لجان الإمتحانات ، والتى تستمر حتى 13 يوليو القادم بإجمالى 26 لجنة رئيسية تضم 7779 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس. 

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إمتحانات 

وخلال جولته التفقدية داخل مدرستى أسوان الثانوية التجريبية للبنات والتى تضم 509 طالبة داخل 26 لجنة فرعية ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .  

 

واطمأن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب.  

 

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان.  

 

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاستعدادات المسبقة للامتحانات، بجانب تشكيل غرفة عمليات إمتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية.

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