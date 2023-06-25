الكيلو بـ220 جنيها.. استمرار ضخ اللحوم البلدية بمنافذ البيع في البحيرة

تواصل منافذ بيع اللحوم بالبحيرة ضخ اللحوم البلدية بجودة عالية، حيث قامت المحافظة بافتتاح 5 منافذ حتى الآن بمراكز دمنهور وشبراخيت وحوش عيسي وأبو حمص وإيتاي البارود.

ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "معا ضد الغلاء" وجهود محافظة البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة من محدودي الدخل وتوفير اللحوم بالأسعار الاقتصادية.

وتشهد المنافذ الخمسة التي تنظمها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري إقبالاً متزايداً من المواطنين لشراء متطلباتهم من اللحوم التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق، حيث يباع كيلو اللحم البلدي داخل المنفذ بسعر 220 جنيها للكيلو ، ويستمر حتى نهاية عطله عيد الأضحى المبارك.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة على المنفذ والتأكد من ضخ الكميات اللازمة من اللحوم بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.