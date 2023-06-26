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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: مصر من أوائل الدول في إنتاج زيتون المائدة.. تفاصيل

صدى البلد

نظم معهد تكنولوجيا الاغذية برنامج تدريبى بعنوان "طرق تصنيع زيتون المائدة و تحديات التصدير" لعدد من المستثمرين و العاملين فى مجال تصنيع زيتون المائدة و كذلك لأصحاب مزارع الزيتون تحت رعاية د شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف د عاطف سعد وكيل المعهد للإرشاد والتدريب .

 

وذلك استمرارا للنشاط التدريبى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ودوره فى خدمة المجتمع والذى يهدف الى زيادة القدرة الإنتاجية فى قطاع التصنيع الغذائى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الفاقد خلال مراحل التصنيع لإنتاج غذاء صحى امن بتطبيق نظم جودة وسلامة


وأشار عرفات الى أن مصر تعتبر من أوائل الدول فى إنتاج زيتون المائدة  حيث يمثل زيتون المائدة 70 % من إجمالى إنتاج الزيتون  كما إحتلت مصر المركز الأول عالميا عن محصول 2019/2020م والمعلن من قبل المجلس الدولى للزيتون.  

وتتميز مصر بزراعتة أصناف عديدة من الزيتون منها اصناف زيتية حيث تحتوي على نسبة زيت من 15 - 20% و اصناف لزيتون المائدة, بالاضافة الى أصناف ثنائية الغرض تجمع بين صفات الاصناف السابقة وتحتوي على نسبة زيت بين 15 - 20%.  تتميز ثمار أصناف زيتون المائدة بعدة صفات منها أن الثمار متوسطة الي كبيرة الحجم    ـ سميكة اللب – جذابة المظهر  ـ ذات قشرة ملساء  ـ ذات قدرة عالية علي تحمل التداول ـ سهلة التصنيع ـ ذات نواة صغير ملساء غير ملتصقة باللحم - طعمها جيد بعد التصنيع وتتحمل الحفظ.


من جانبه أكد د عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى رفع كفاءة العاملين فى مجال تصنيع زيتون المائدة وتدريبهم على كل ما هو جديد فى طرق تصنيع زيتون المائدة وكذلك تصنيع زيتون مؤكسد من الزيتون الأخضر بالإضافة الى التعرف على العوامل المؤثرة على خصائص جودة  زيتون المائدة البرنامج التدريبى يضم حزمة من الموضوعات الهامة منها: 


• مواصفات زيتون المائدة
• الطرق الأساسية لتصنيع زيتون المائدة
• الخطوات الرئيسية للحصول على زيتون مؤكسد من الزيتون الأخضر
• تقييم جودة زيتون المائدة
• الطرق الجديدة لتخليل أصناف الزيتون المصري
• التصدير و القيمة المضافة لزيتون المائدة

 

يأتي ذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه بتقديم الدعم الفنى والتقني للعاملين فى قطاع التصنيع الغذائى لرفع كفاءة العاملين فى هذا القطاع الحيوى وتحسين قدراتهم الإنتاجية. 

 

و نظرا للإقبال المتزايد من العاملين فى مجال تصنيع زيتون المائدة

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