كلية الآداب جامعة القاهرة تنظم دورة تأهيل معلمين للعمل بالمدارس الدولية

ينظم مركز اللغات والثقافة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة دورات تدريبية لتأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب.

وتشتمل الدورة على تدريب علي السبورة الذكية/ وكيفية عمل دروس عليها، والتدريب على عمل العروض التقديمية بصيغتي (Word - power point)، والتعرف على المدارس الدولية والفروق بينها، وكيفية الالتحاق بها، وكيفية التأكد من حصول المدرسة الدولية على الرخصة الدولية.

بإضافة إلي التدريب على عمل c.v وتسليم بعض السير الذاتية الحديثة للطلاب، والتعرف على كيفية عمل الديمو والمقابلات الشخصية، محاضرات خاصة بكيفية التفاعل مع الطلاب على مدار العام، محاضرات خاصة بالدبلوم التربوى، وعقود العمل.

ويبدأ برنامج دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية، من يوم السبت الموافق 8 يوليو وستستمر حتى يوم السبت الموافق 15 يوليو، وتكون الدورة يوميآ، من الساعة الحادية عشرة ونصف إلى الساعة الثانية والنصف ظهرآ، وتكلفة الاشتراك للطلاب 850 جنية.

وعلى جانب آخر عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لعمداء الكليات على الأداء المتميز لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها إدارة جامعة القاهرة، والعمل خلال فترة الامتحانات طبقا لآليات الإدارة وسيناريوهات التعامل الموضوعة، بالإضافة إلى الالتزام بسرعة إعلان النتائج واستخراج الشهادات أو الإفادات خاصة لطلاب البكالوريوس والليسانس بما يساهم في سرعة توجههم إلى إدارات التجنيد لأداء الخدمة العسكرية.

وشدد الدكتور الخشت، على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطلابية والأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية في مختلف المجالات، وتوفير متطلبات تنفيذ أنشطة فاعلة للطلاب، وانطلاق معسكر قادة المستقبل لإعداد الكوادر الطلابية، ووضع خريطة للأنشطة الطلابية تتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب لممارسة الأنشطة، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب، وتنمية المهارات القيادية لديهم، وزيادة مداركهم وانتمائهم لوطنهم، وعقد محاضرات تثقيفية، وتجهيز الملاعب والأنشطة الرياضية ومعسكرات الجوالة المختلفة.