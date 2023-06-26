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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعات جديدة للبكالوريوس والدراسات العليا‎

صدى البلد

أقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل تخرج دفعات جديدة للبكالوريوس والدراسات العليا حيث تم منح شهادة البكالوريوس لـ 653 طالب، وتم منح مرتبة الشرف ل 125 طالب، ومرتبة الشرف الأعلى ل 140 طالب ومرتبة الشرف العليا ل 129 طالب، وحصل 122 طالب على درجة الماجستير في حفل تخرج الدراسات العليا. 

 

كما احتفلت الجامعة أيضا بتخريج 41 من الطلاب الدوليين من العديد من الدول ومنها كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا، والبحرين، ورواندا، وباكستان، وسوريا، واليمن والمملكة المتحدة وغيرها. كما شهد الحفل تخريج أول دفعة من الطلاب الحاصلين على بكالوريوس العلوم في علوم البيانات.

 

رحب الدكتور أحمد دلَال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالطلاب والحضور وقام بتكريم 19 من الطلاب المتميزين لتفوقهم في مجالات متعددة. قامت بإلقاء الكلمة الرئيسية في حفل الدراسات العليا الدكتورة عزيزة اللوزي، وكيل الشئون الأكاديمية المشارك للتعلم والتدريس التحويلي والتي تخرجت من الجامعة في 1964 وحصلت على الماجستير من الجامعة في 1967. وقام بإلقاء الكلمة الرئيسية في حفل تخرج طلاب البكالوريوس أحمد الغندور، مؤسس ومقدم برنامج الدحيح وخريج الجامعة عام 2016.

 

في كلمتها، شجعت اللوزي الخريجين على تنمية فضولهم الفكري ومواصلة التعلم وشاركتهم النصائح التي استخلصتها من رحلتها الحياتية والتعليمية في مصر والولايات المتحدة، حيث قالت: "لكي يحالفكم الحظ، فإنه عادة ما يكون مصحوبا بالتواضع، وأعني هنا التواضع الفكري ووعي الإنسان بأننا ببساطة لا نعلم الكثير وأننا بحاجة إلى الثقة بأنفسنا للاعتراف بذلك، هذا هو ما يدفع الإنسان للسعي نحو معرفة المزيد عن أي شيء." كما ذَكرت اللوزي الخريجين الجدد بأن بعضًا من أفضل القرارات التي يتخذها الإنسان تحدث عندما يشعر بعدم الارتياح أو يمر بمرحلة صراع وأشارت في حديثها إلى ضرورة احتضان الفرص التي قد تتبع ذلك الإحساس وأيضا عدم انتظار التميز في وظائفهم التالية بل التميز في عملهم الحالي وتأديته على أفضل وجه.

 

في خطابه لدفعة 2023، شارك الغندور الخريجين محاولته كتابة الخطاب المثالي والتي أسفرت عن نصيحته لهم بأن أفضل ما سيبذلونه من جهد هو ما سيقومون به بالفعل، كما ذكر الخريجين الجدد في أنه أثناء سعيهم إلى الكمال، سيتضح لهم أن عدو العمل الجيد ليس العمل السيئ بل هو السعي نحو العمل الكامل. قال الغندور أن واحدا من الدروس التي تعلمها في صناعة الإعلام، هي أن الأمر لا يتعلق أبدًا بالأفكار بل بتطبيقها، وأن البحث عن الصديق المثالي أو الشريك المثالي أو الفرصة المثالية لن يقود على الأرجح إلى شيء.

 

كما شجع الغندور الخريجين الجدد على ضرورة البدء، قائلا: "عليكم أن تبدأوا، أنتم بحاجة إلى معرفة المزيد عن العالم وعن أنفسكم، ويمكنكم تحقيق ذلك عن طريق البدء، فلكي تقوموا بتحسين شئ ما، يجب أن يكون لديكم ما يمكنكم تحسينه. قد يكون الأمر مخيفا ولكن ذلك لأنكم تهتمون بحق، اخطوا خطواتكم الأولى واهتموا ولكن لا تدعوا اهتمامكم يقف عائقا أمامكم، لنهتم جميع عن طريق العمل والتنفيذ والمحاولة." 


تم تكريم العديد من الطلاب لتفوقهم في مجالات متعددة في حفل تخرج دفعة البكالوريوس، حيث حصل على كأس رئيس الجامعة وجائزة محمد البليدي الطلاب أمينة الأغا، وبياتريس شكري، وملك خطاب، ومارينا جندي ويوسف أمين وذلك لحصولهم على أعلى الدرجات بين الطلاب الخريجين. وحصلت عائشة فريد على جائزة چيهان رجائي وچون توماس في الكيمياء.


كما حصلت الطالبة هايدي مرسي على كأس عمر محسن للإنجاز الرياضي وحصلت هنا ضياء الدين على جائزة الدكتور أحمد زويل للتميز في العلوم والدراسات الإنسانية، كما تم منح جائزة عائلة أحمد المحلاوي لكل من الطلاب عبد الرحمن أسامة وهنا إيهاب.


حصل إبراهيم الشوربجي على كأس رابطة أولياء الأمور الذي يٌمنح للطالب الذي يٌظهر القدرة الفائقة علي المزج بين التفوق الأكاديمي والمساهمة في الأنشطة الطلابية وحصل كل من ليلى شتا وشريف الناجي على كأس اتحاد الطلاب.

 

تم منح الطالبة فريدة منتصر جائزة فاليري فرج السنوية للموسيقى وحصل كل من أمينة الأغا، وبياتريس شكري ومارينا جندي على جائزة محمد بن عبد الكريم علي اللحيدان والتي تمنح للطلاب الأعلى أداءً في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ومن بين الجوائز التي تم تقديمها جائزة شيرين أبو عاقله، المقدمة من الدكتورة ثريا التركي، لطالب فلسطيني متفوق من الضفة الغربية أو غزة، وحصل عليها هذا العام أدهم سكيجه.

 

وحصلت مريم موسى علي جائزة درية شفيق التي تمنح لطالبة تعمل على تمكين المرأة في أي تخصص أو مجال. كما حصل على جائزة الدكتور أحمد عبد الرحمن الصاوي، الطالب الذي حصل على أعلى الدرجات في كلية العلوم والهندسة وحاصل على منحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية، وهو عمر العياط.

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الجامعة الامريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دل ال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد الغندور الدحيح

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