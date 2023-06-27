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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. منح دراسية بكليات جامعة القاهرة لأبناء سيناء

مجلس جامعة القاهرة
مجلس جامعة القاهرة بجلسته الشهرية

صادق مجلس جامعة القاهرة على إتاحة عدد من المنح الدراسية بالجامعة لشباب سيناء من المتفوقين وذلك  تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج أبناء سيناء في المجتمع، بالإضافة إلى المصادقة على انضمام الجامعة ضمن شركاء برنامج رواد وعلماء مصر المُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يتم تنفيذه من قبل الجامعة الأمريكية بهدف إتاحة الفرصة للطلاب في الحصول على منح دراسية في البرامج الدراسية المُميزة.

جاء ذلك خلال عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

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وفي مستهل الاجتماع، تقدم مجلس الجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لعلماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022، والتي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث حصل 9 من أساتذة وباحثي الجامعة على جوائز الدولة لتأتي جامعة القاهرة في المرتبة الاولى بالحصول على أكبر عدد من الجوائز.
 

جامعة القاهرة المنح الدراسية شباب سيناء إتاحة عدد من المنح الدراسية بالجامعة لشباب سيناء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مجلس جامعة القاهرة

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