صفاء أبو السعود: دخلت الفن صدفة.. وكنت أريد العودة إلى المنصورة| فيديو

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن طفولتها و نشأتها فرقت في حياتها الفنية، مضيفة أنهاتبدأت في المنصورة، ووالدها ضابط شرطة، وترقى حتى أصبح يعمل في مقر وزارة الداخلية.

صفاء أبو السعود: كنت أريد العودة إلى المنصورة



وأضافت صفاء أبو السعود، خلال لقائها على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها عندما أتت إلى القاهرة مع والدها، فوجئت بـ "زحمة القاهرة"، و كانت تريد العودة إلى بلدها المنصورة.

صفاء أبو السعود:الفن لم يكن في بالي تماماً



وتابعت صفاء أبو السعود:"أن الفن لم يكن في بالها تماماً، و كانت تريد أن تصبح طبيبة،و أن دخولها الفن كان صدفة"