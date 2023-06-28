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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من بوتين لمسلمين روسيا بشأن عيد الأضحى المبارك

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المسلمين في روسيا وكل العالم بـ عيد الأضحي المبارك، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجالية المسلمة في كل روسيا الاتحادية من تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على القيم الأسرية في البلاد.

وقال بوتين في بيان نشرة الكرملين: "هذا العيد الذي يعقب الحج إلى بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية، يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة، ويدعو منذ القدم إلى عمل الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع".

وأضاف الرئيس الرويس وفقا للبيان: "يؤدي مسلمو روسيا دورًا كبيرًا وإبداعيًا في حياة بلادنا، ويسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي، ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة الجيل الصالح".

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