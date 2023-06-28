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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمقيمين والمواطنين.. شروط جديدة لعبور جسر الملك فهد

جسر الملك فهد
جسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن الاشتراطات اللازمة والوثائق المطلوبة أثناء عبور جسر الملك فهد، للمواطنين والمقيمين والعمالة المنزلية المرافقة.


ووفق صحيفة عكاظ؛ فقد أكدت المؤسسة علي ضرورة إحضار أصل أحد المستندات التالية (الهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر، جواز السفر على أن لا تقل صلاحيته عن 3 أشهر). 

وفيما يتعلق بالمقيمين فقد شددت مؤسسة حشر الملك فهد علي ضرورة إحضار  إقامة سارية الصلاحية، جواز السفر على أن لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، إصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونيا، إصدار تأشيرة عند دخول البحرين: (أصحاب المهن العليا من المنفذ، أصحاب المهن الأخرى إلكترونيا).

وفيما يتعلق بعبور المركبات  فقد اشترطت المؤسسة  : رخصة قيادة سارية الصلاحية، شهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية الصلاحية، شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة.

وفي ما يتعلق باصطحاب العمالة المنزلية، فيجب توفر ما يلي: إقامة سارية الصلاحية، جواز سفر ساري الصلاحية، وجود تأشيرة خروج وعودة، مرافقة صاحب العمل أو العائلة، مشيرة إلى السعودية تشترط وجود تأمين طبي عند القدوم إليها، فيما تكون الإقامة سارية الصلاحية في دول مجلس التعاون عند القدوم إلى البحرين. 

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