أمين عام الناتو يكشف عن شرط انضمام أوكرانيا إلى الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن شرط انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، هو الانتصار في الصراع مع روسيا.

وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه في بروكسل مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس: “هذا شرط مسبق لأي نقاش هادف حول عضوية أوكرانيا”.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو أن المهمة الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي لحلف شمال الأطلسي، هي “التأكد من فوز أوكرانيا كدولة ذات سيادة".

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف لن تتمكن من الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوقت الحالي.

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”: "أكرر طلب أوكرانيا لقادة حلف الناتو الذين سيجتمعون في فيلنيوس في 11-12 يوليو القادم في القمة السنوية للكتلة، للترويج لطلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

وأضاف: "نحن ندرك أنه خلال المرحلة الساخنة من الصراع من غير المرجح أن يتم اتخاذ قرار سياسي بالإجماع لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو".