إعلان صادم من وزير دفاع أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن الاحتياطات الأوكرانية الرئيسية في هجوم كييف المضاد ضد القوات الروسية لم يتم نشرها بعد، حيث لم يتم نشر الجزء الأكبر من الاحتياطيات التي دربها الغرب.

وقال ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الاستيلاء على عدة قرى صغيرة على بعد مسافة من الخطوط الدفاعية الروسية الرئيسية لم يكن الحدث الرئيسي للعملية الأوكرانية، ولكنه مجرد “معاينة”.

وأصر على أنه “عندما أدخل الاحتياطات الأوكرانية الرئيسية لميدان القتال... سيرى الجميع كل شيء”.

وأضاف أنه “لم يتم استخدام احتياطيات القوات الرئيسية في كييف، بما في ذلك معظم الألوية المدربة في الغرب والمسلحة بالدبابات والعربات المدرعة التي قدمها الناتو، في الهجوم المضاد حتى الآن”.

كما علق ريزنيكوف على التمرد الفاشل الأسبوع الماضي من قبل شركة فاجنر العسكرية الخاصة في روسيا، مدعيا أنها كانت “مثالا حيا” على نقاط ضعف موسكو.

وقال: “هذا يساعد الغرب على إدراك أنهم يستثمرون في أوكرانيا لسبب ما ، وأن فوز أوكرانيا حقيقي تمامًا وسيأتي قريبًا”.

ومع ذلك، أقر ريزنيكوف بأن التمرد المجهض لم يؤثر على القوات الروسية على خط المواجهة وأنه لا توجد علامة على انهيار الروح المعنوية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، إنه بدلاً من الاعتماد على التمردات وأعمال الشغب في روسيا، ينبغي على أوكرانيا أن تثق في قواتنا الأمنية والدفاعية وكذلك في تزويد شركائنا بالأسلحة”.