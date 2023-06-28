طائرة صغيرة.. كييف تكشف السر الروسي وراء تدمير المعدات الغربية في أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية تكثف استخدامها للطائرات المسيرة الانتحارية منخفضة التكلفة القادرة على تدمير معدات قيمتها أعلى منها بكثير، وذلك نظرا لفاعليتها التي أظهرتها في الحرب، وإن التصدي لها ليس سهلا.

ووفقا لجنود أوكرانيين، فإن الطائرة المسيرة من طراز لانسيت الروسية شكلت تهديدا متزايدا على الخطوط الأمامية لـ أوكرانيا في الأشهر الماضية.

على جانب آخر، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن الطيران الروسي شن هجوما صاروخيا على مواقع إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأكدت وزراة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية شنت ضربة بأسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة على مواقع إنتاج طائرات هجومية بدون طيار.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم تحقيق الغرض من الضربة، حسبما أوردت “صحيفة ريا نوفوستي”.