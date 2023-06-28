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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن موقفها المحايد.. سويسرا ترفض إرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا

دبابات ليوبارد الألمانية
دبابات ليوبارد الألمانية

رفض المجلس الفيدرالي السويسري طلبًا من شركة روج، وهي شركة دفاع مملوكة للحكومة السويسرية، للموافقة على بيع 96 دبابة ليوبارد 1 إلى ألمانيا لإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

ووفقا لبيان رسمي للحكومة السويسرية، فإن القرار بعدم إرسال دبابات ليوبارد إلى ألمانيا لإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، كان مدفوعا بوضع سويسرا المحايد وعدم تدخلها في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ولم يكن هذا هو الرفض الأول للحكومة السويسرية، ولكن في 28 يونيه الماضي، رفض الحكومة السويسرية طلبًا من شركة روج بشأن تصدير 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 A5 متجهة إلى أوكرانيا، وجاء سبب ذلك لأنها لا تتماشى مع القانون المعمول به بشأن الموقف المحايد لسويسرا.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 8 دبابات من نوع ليوبارد في جبهة دونيتسك تابعة للقوات الأوكرانية.

وكانت ألمانيا قدمت حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو (2.97 مليار دولار) لأوكرانيا، بما في ذلك 30 دبابة من طراز ليوبارد، في خطوة كبيرة وغير مسبوقة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وتوفر برلين أيضًا أربعة أنظمة دفاع جوي Iris-T و 20 ناقلة جنود مدرعة من طراز ماردير  و 200 طائرة استطلاع بدون طيار و 100 مركبة مدرعة وكمية كبيرة من الذخيرة.

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