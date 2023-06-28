أمراض عقلية.. زوجة زيلينسكي تكشف عن كارثة في أوكرانيا بسبب الحرب

قالت أولينا زيلينسكايا، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنها تخشى من أن الأعمال العسكرية في البلاد ستؤثر سلبا على الصحة العقلية لسكانها.

وقالت زيلينسكايا، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية: ”وفقا لبحث أجرته منظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال، في السنوات القادمة، سيكون كل شخص من خمسة أشخاص في أوكرانيا معرضا لخطر الإصابة أو الإصابة بأمراض تتعلق بالصحة العقلية".

قدرة الأوكرانيين لها حدود

وأوضحت أن قدرة الأوكرانيين على التحمل، والتي يتحدث عنها العالم كله، لها حدودها.

وأشارت زوجة الرئيس الأوكراني، إلى أن السكان سينهارون في النهاية وسيعانون من اضطرابات عقلية في كثير من الأحيان.