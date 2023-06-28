عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول رد فعل من محمد فراج وبسنت شوقى بعد شائعة الطلاق

محمد فراج وبسنت شوقى
محمد فراج وبسنت شوقى

نشرت الفنانة بسنت شوقى صورة جديدة برفقة زوجها الفنان محمد فراج أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى فى أول رد منهما حول أنباء انفصالهما التى ترددت خلال الأيام الماضية.

وعلقت بسنت شوقى على الصورة :"كل سنة وأنتو طيبين عيد سعيد علينا كلنا".

txt

رقم صادم.. رضا البحراوي يكشف عن عدد زوجاته وأبنائه

txt

عمرو دياب يقضي العيد مع أبو هشيمة وياسين بونو في كان | صور

txt

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

علم صدى البلد أن الأخبار التي أشيعت خلال الفترة الماضية عن طلاق محمد فراج وبسنت شوقي أخبار غير صحيحة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات طلاق الثنائي حيث كان انتشر خبر طلاقهما منذ عدة أشهر.


ونشرت بسنت شوقي خلال الأيام الماضية عدد من الصور لها مع الفنانة غادة عادل في مراكش، ولم تنشر أي صور مع زوجها محمد فراج منذ تواجدهما في دبي مؤخرا.

 

في الوقت نفسه يستعد محمد فراج لعرض فيلمه الجديد “فوي فوي"، شهر يوليو المقبل، ومن ناحية اخري يستأنف محمد فراج تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل بطن الحوت.

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء ابو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وكان مقررا عرضه خلال شهر رمضان الماضي، ثم تم تأجيله، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.


زواج بسنت شوقي ومحمد فراج:

تزوج الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج، في حفل زفاف شاهده الملايين من الجماهير العربية في مصر والوطن العربي، في مايو من العام الماضي، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات.

أقيم حفل الزفاف في سهل حشيش، و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من مقاطع الفيديو لاستعدادات النجمة بسنت شوقي، لحفل زفافها على النجم محمد فراج، آنذاك.

 

 

 

الفنان محمد فراج حفل زفاف محمد فراج زفاف محمد فراج وبسنت شوقي انفصال محمد فراج وبسنت شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد | قرار عاجل بشأن متهمي القضية الشهيرة

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

نحروه زي الأضحية في العيد| زوج العمة وابنه وراء قتل "فتى" التوك توك بالجيزة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كأس أمم إفريقيا.. var يرفض منح المنتخب الأولمبي ركلة جزاء أمام مالي

شولتس: تمرد فاغنر كشف ضعف النظام الروسي

أزهري يكشف كيفية توزيع الأضحية يوم العيد .. فيديو

متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

رماهم في القمامة .. تفاصيل جديدة بشأن سرقة عمرو ياسين

تغيير اضطراري وبطاقة حمراء.. المنتخب الأولمبي يحافظ على تقدمه أمام مالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يقضي العيد مع أبو هشيمة وياسين بونو في كان | صور

مسلسل أزمات الدراويش يتواصل| المحكمة الدولية تصدر قرارا عاجلا ضد الإسماعيلي

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

فيديو

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

نسمع بعض| أحمد إبراهيم : اختيار عمرو دياب لمزيكتي أهم جايزة ليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ